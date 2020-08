Die Polizei hat in Waltershausen einen Autofahrer Symbolbild. Foto: Patrick Pleul/dpa

Walschleben. Auf einen orientierungslosen Autofahrer traf die Polizei am Samstagmorgen in Walschleben. Offenbar hatte der Mann zuvor Drogen genommen.

Autofahrt auf Drogen endet für orientierungslosen Mann in einer Sackgasse

Demnach sei am frühen Samstagmorgen einigen Bewohnern in Walschleben ein männlicher Autofahrer aufgefallen, welcher immer wieder in eine Sackgasse hineinfuhr. Der Mann war scheinbar orientierungslos.

Als die Polizei vor Ort eintraf, fand sie den Mann neben seinem Auto stehend vor. Demnach wirkte er stark berauscht und zeitlich desorientiert. Ein Drogenvortest schlug positiv an.

Der Mann gab zu Protokoll, aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Aufgrund seines Zustandes wurde er mit einem Rettungswagen in das Helios-Klinikum nach Erfurt gefahren.