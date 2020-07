Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Axel ist kein Hund fürs Sofa

Das Tierheim am Wasserweg meldet sich heute mit dem Deutschen Jagdterrier Axel zu Wort. Axel ist gerade ein Jahr alt und ein Temperamentsbündel. Leider kam seine bisherige Familie mit eben diesem Temperament nicht klar. Deshalb brachten sie den kleine Kerl ins Tierheim am Wasserweg.

Axel ist verschmust, verspielt und sehr agil. Mit anderen Hunden und Katzen hat er kein Problem, aber sie manchmal mit ihm...

Am liebsten ist er immer in der Nähe von Frauchen oder Herrchen. Bisher lebte er in einer Neubauwohnung. Das war seinen Ansprüchen und seinem Wesen überhaupt nicht zuträglich. Auf dem Sofa fühlt sich Axel gelegentlich auch sehr wohl. Aber nur Sofa – damit war der kleine Kerl in seinem bisherigen Leben völlig unterfordert. Stubenrein ist er jedoch. Ein Hobbyjäger hätte an Axel seine wahre Freude.

Für den Jagdterrier wünscht sich das Tierheim-Team eine nette Familie mit Haus und Grundstück, die dem Hund genügend Auslauf und Beschäftigung bieten können. Wer Axel auf dem Hof hat, braucht sich um anderes Getier keine Sorgen zu machen. Er hält alles sauber.

Seine neuen Besitzer sollten bereits Hundeerfahrung haben. – Wer Interesse an Axel hat, für den steht das Tierheim-Team gern mit sachkundiger Hilfe zur Verfügung.

Kontakt: Telefon: 03634/610628