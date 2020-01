Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bäume lodern in Weißensee und Bilzingsleben

Seit Jahren ist es in Weißensee Brauch, dass jeder Anwohner seinen ausgedienten Weihnachtsbaum in bereitgestellte Behälter geben kann und die Gemeindearbeiter sie fürs Weihnachtsbaumverbrennen einsammeln. Zudem wurden Restbäume aus der Baumschule Willi Wulf nach Weißensee gebracht. Auf der Wiese nahe der Feuerwache wurden alle Bäume zu einem Haufen aufgeschichtet. Dank der Unterstützung der Stadtverwaltung und der Ratsbrauerei war die Versorgung der Gäste mit Speis und Trank gesichert. Gegen 16.30 Uhr wurde unter den Blicken der Schaulustigen das Feuer entzündet. Jeder Gast, der am Abend seinen Baum ans Feuer brachte, bekam einen Gutschein für ein Freigetränk.

In Weißensee wurde das Weihnachtsbaumfeuer am späten Nachmittag von der Feuerwehr entzündet. Foto: Michael Gröschner

Im 600-Einwohner-Ort Bilzingsleben war die Gemeinde an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr herangetreten, sodass auch hier erstmals Weihnachtsbäume gesammelt wurden. Auf der kleinen Festwiese kamen sehr viele Bäume, mehr als gedacht, zusammen. Ab 17 Uhr wurden sie verbrannt. So konnten alle Gäste das wärmende Feuer, Glühwein und frisch Gegrilltes genießen. Mit dem Erlös des Weihnachtsbaumfeuers soll in Bilzingsleben die Bekleidung der Jugendfeuerwehr bei der Feuerwehr in Kindelbrück ausgelöst werden.