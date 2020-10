Gebesee. Projektgruppe am Oskar-Gründler-Gymnasium lässt Ballon in die Stratosphäre aufsteigen.

Schrecksekunde auf dem Parkplatz des Oskar-Gründler-Gymnasiums in Gebesee: Gerade als der Ballon sich am Donnerstagmorgen aufmachen soll, in die Höhe zu steigen, Richtung Stratosphäre, wird er vom Wind gegen die Hauswand gepustet. Ein Raunen geht über den Hof. Wird der Ballon es mit seiner Sonde trotzdem noch in den Himmel schaffen?