Beeindruckende Begegnungen

Die Interkulturelle Party im Weltladen Locodemu sollte Ende März kurz vor Auslaufen des Projekts „Begegnungs(t)räume“ noch einmal ein Höhepunkt sein. Gleichzeitig wollte sich Dorothea Schröder, die das von der Aktion Mensch geförderte Projekt seit Januar 2016 betreute, in den Ruhestand verabschieden.

Es kam anders. Die Party wurde auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt und Dorothea Schröder wird Ende April still in ihren neuen Lebensabschnitt wechseln. Bis dahin arbeitet sie im Weltladen noch einige Papiere auf, schreibt E-Mails und wünscht den vielen Ehrenamtlichen und anderen Partnern ihrer Arbeit viel Glück und Erfolg für die Zukunft.

Wichtige Etappen des Projekts in Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) hat die 63-Jährige zudem in Wort und Bild in einem Album festgehalten, das sie im Weltladen hinterlegen wird, wenn sie das letzte Mal die Tür zuschließt. „Damit sich die Beteiligten und andere an dem erfreuen können, was positiv gelaufen ist“, sagt Dorothea Schröder.

Ihre Mitstreiter und sie konnten einiges bewegen, schätzt sie rückblickend ein. Ursprünglich im ASB-Betreuungsverein tätig, war sie sich im Jahr 2015 mit Gleichgesinnten einig, dass sie sich öffnen wollten für die ankommenden Geflüchteten und etwas gegen die Ungerechtigkeit tun. Sie eröffneten die erste Weltküche, gestalteten den Tag der Toleranz, luden immer donnerstags zum Globalkaffee in den Weltladen ein und veranstalteten im Dezember die erste Suppenparty.

Im Januar 2016 übernahm sie die Stelle im Projekt „Begegnungs(t)räume“. Das Ziel bestand darin, die in der Flüchtlingsarbeit tätigen Ehrenamtlichen zu vernetzen, zu begleiten, Angebote zum Austausch und zur Weiterbildung zu unterbreiten. Jeden ersten Donnerstag im Monat trafen sich die Beteiligten zum Ehrenamtsstammtisch. Eine Plattform für die Ehrenamtlichen, wo man sich schöne Dinge erzählen, aber auch mal Frust loswerden konnte.

Ganz viele Kontakte wurden geknüpft, die Engagierten bezogen gesellschaftspolitisch Position und stellten sich hinter die Flüchtlinge. Nicht allen gefiel das. „Eine Zeit lang gab es immer wieder böse Aufkleber am Laden“, erinnert sich Dorothea Schröder.

Die Ehrenamtlichen ließen sich davon nicht beeindrucken. Sie organisierten Länderabende, an denen Menschen aus Syrien, Uganda, Afghanistan und vielen anderen Ländern über die Situation in ihrer Heimat erzählten und landestypische Gerichte zubereiteten. An diesen Abenden reichten die Stühle im Weltladen manchmal nicht. „Wir hatten da immer volles Haus“, erzählt Dorothea Schröder. Die Begegnungen regten viele zum Nachdenken an und nicht selten ergaben sich Nachfolge-Projekte oder -kontakte in der ehrenamtlichen Arbeit.

Der somalische Abend zum Beispiel sei unheimlich berührend gewesen, berichtet die 63-Jährige. „Die Frauen hatten sich so schön gemacht“, ist sie immer noch beeindruckt. Als Folge dieses Abends wurde ein Henna-Workshop organisiert.

Viele andere Aktivitäten wurden angeschoben und koordiniert. Gemeinsam mit Geflüchteten entstand ein Kurzfilm über deren Erfahrungen in Sömmerda. Es gab ein Schulprojekt mit dem Albert-Schweitzer-Gymnasium, Interkulturelle Partys, 2016 für Frauen ein Kurs mit organisierter Kinderbetreuung, 2017 ein Graffiti-Projekt.

Im vergangenen Jahr konzentrierte sich Dorothea Schröder darauf, die Verbindung zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen in der Flüchtlingsarbeit zu stärken. Es gab gemeinsame Weiterbildungen, Fallberatungen, regelmäßigen Austausch.

Zweimal im Jahr wird eine Fachtagung anberaumt. Das soll auch in Zukunft, nach Ende des Projekts, so bleiben. Ebenso wie auch das Café International und der ehrenamtlich betriebene Weltladen, deren Mitbegründerin Dorothea Schröder ist, nach Ende der Kontakt-Beschränkungen wieder regelmäßig geöffnet sind.

Dorothea Schröder selbst wollte eigentlich nach ihrem Abschied mit dem Zug durch Spanien und Portugal reisen. Nun werde die in Erfurt Wohnende eben die Landschaft rund um die Landeshauptstadt entdecken. „Das kann auch schön sein“, sagt sie.