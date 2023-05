Beratung für Pendler und Rückkehrer in Sömmerda

Andreas Knuhr, Teamleiter der Thüringer Agentur Für Fachkräftegewinnung (ThAFF), bereitete auch in vergangenen Jahren stets den Pendlertag in Sömmerda vor.

Sömmerda. Die Thüringer Agentur Für Fachkräftegewinnung und die Wirtschaftsförderung im Landkreis informieren über Chancen auf dem regionalen Arbeitsmarkt.

Die Thüringer Agentur Für Fachkräftegewinnung (ThAFF) bereitet für den 3. Juni einen Pendler- und Rückkehrertag in Sömmerda vor. Wie das Landratsamt dazu informiert, findet die Veranstaltung von 10 bis 15 Uhr im Volkshaus der Kreisstadt in der Weißenseer Straße 33/35 statt.

Das Angebot richtet sich an alle, die wieder in Thüringen arbeiten und leben und beziehungsweise nicht mehr täglich pendeln möchten. Die ThAFF spreche jene an, die weggezogen sind oder die unter der Woche auswärts arbeiten und pendeln und denen die dadurch verlorene Lebenszeit zu schade ist. Der Pendler- und Rückkehrertag sei eine ideale Gelegenheit für Pendler, interessierte Rückkehrer und potenzielle Zuwanderer, um sich bei der ThAFF und der Wirtschaftsförderung im Landkreis Sömmerda sowie weiteren Partnern schnell und kompakt über ihre berufliche Zukunft in der Region zu informieren.

Zum Pendler- und Rückkehrertag am Samstag, den 3. Juni, können sich Fachkräfte im Sömmerdaer Volkshaus über die Chancen des regionalen Arbeitsmarktes informieren und Tipps zur Jobsuche sowie zur Gestaltung von Bewerbungsunterlagen erhalten. Die Beratung erfolgt kostenfrei und individuell.