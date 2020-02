Die Mütter- und Väterberatung in Sömmerda unterstützt Eltern mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren. /(Symbolbild)

Sömmerda. Das DRK in Sömmerda bietet nun auch Stillberatungen an. Die Mitarbeiter der Mütter- und Väterberatung wünschen sich mehr Zulauf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beratung rund um die ersten drei Lebensjahre in Sömmerda

Ein Neugeborenes bringt den Eltern viel Freude und Glück, stellt aber auch ihr bisheriges Leben komplett auf den Kopf. Gibt es Probleme, so kann zum Beispiel die Mütter- und Väterberatung des DRK in Sömmerda helfen. Seit drei Jahren gibt es die kostenlose Anlaufstelle im Rohrborner Weg 13. Dort stehen Familienkinderkrankenschwestern und Sozialpädagogen unsicheren Eltern zur Seite.

Die Mitarbeiter um Leiterin Katrin Seifert können helfen, wenn es um das Thema Schlaf geht, wenn das Kind schlecht isst oder trinkt und auch bei gesundheitlichen Themen. Ganz neu im Programm ist die Stillberatung, berichtet Seifert.

Die meisten derjenigen, die das Beratungsangebot in Anspruch nehmen, kommen über vereinbarte Termine in den Rohrborner Weg. Denn Familien in schwierigen Situationen werden teilweise schon von Geburt des Kindes an betreut – dann aber meistens in Hausbesuchen. „Wenn die Eltern dann keine ständige Untersützung mehr brauchen, wenden sie sich trotzdem noch mit der ein oder anderen Frage gerne an unsere Beratungsstelle“, so die Leiterin.

Die Gründe für einen Besuch der Mütter- und Väterberatungstelle sind unterschiedlich. Immer wieder kommen zum Beispiel Mütter, die nach der Geburt keine Hebamme bekommen haben oder keine wollten. Sie lassen ihre Kinder dann von den Kinderkrankenschwestern wiegen und nachschauen, ob alles in Ordnung ist. „Einige kommen auch, wenn sie nicht sicher sind, ob sie mit ihrem Kind zum Arzt gehen sollten, wegen was auch immer. Entweder wir können direkt helfen oder wir schicken sie zum Kinderarzt“, erzählt Katrin Seifert.

Von alleine allerdings kommen nur sehr wenige Eltern in die Sprechstunde. Die meisten nutzen das Beratungsangebot bisher, weil sie schon die Schwangerschaftsberatung in Anspruch genommen haben oder weil sie bereits bei den Krankenschwestern des DRK in Betreuung sind. „Wir wünschen uns, dass sich noch mehr Eltern trauen, mal bei uns vorbei zu kommen“, so Seifert.

Die kostenlose Beratung für Eltern mit einem Kind zwischen null und drei Jahren in der DRK-Schwangerschaftsberatungsstelle im Rohrborner Weg 13 findet immer dienstags und donnerstags zwischen 9 und 11 Uhr statt.