Bereit für den Sturm aufs Rathaus

Wer am morgigen Donnerstag bunt kostümierte Menschen mit lauter Musik durch die Stadt ziehen sieht, weiß spätestens in diesem Augenblick, dass die rot-weißen Narren auch in dieser Faschingssaison gegen 11.11 Uhr das Rathaus stürmen. Los geht es in schöner Tradition in den Finneck-Werkstätten und weiter über Landratsamt und Sparkasse (beide Bahnhofstraße) sowie den Stadtring durch die Lange Straße direkt vor das Rathaus, kündigt FCR-Präsident Steffen Voigt an.

Die Karnevalisten werden auf dem Markt zusammen mit dem Tanzsportverein Sömmerda Spaß, Stimmung und gute Laune unter das närrische Volk bringen, verspricht er. Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) und seinen Getreuen wird es nicht gelingen, sich im Rathaus zu verschanzen, so viel ist schon mal gewiss. Ihr einziger Trost: Bis Aschermittwoch ist es nicht mehr so weit.

Den Sieg werden die Rot-Weißen kräftig feiern, bevor am Abend der ausverkaufte Weiberfasching im Volkshaus steigt. Auch die Festsitzung am Samstag ist ausverkauft. Ein paar Restkarten gibt es noch für den Kinderfasching am Sonntag um 15.11 Uhr. Und am Rosenmontag erwartet die Faschingsfreunde die Gemeinschaftssitzung Sömmerdaer Karneval, Vorverkauf bei Goldschmiede Lompe und in der Tourist-Information.