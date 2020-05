Ein betrunkener Radfahrer hat in Sömmerda die Polizei angegriffen (Symbolfoto).

Sömmerda. Ein stark alkoholisierter Radfahrer hat in Sömmerda die Polizei angegriffen.

Betrunkener Radfahrer greift Polizei in Sömmerda an

Betrunkener Radfahrer greift Polizei in Sömmerda an

Während einer Streife haben Polizisten in Sömmerda am Montagabend einen Fahrradfahrer in der Kölledaer Straße von Sömmerda kontrolliert. Wie die Polizei mitteilt, pustete der 24-Jährige mehr als 1,6 Promille, sodass eine Blutentnahme notwendig war.

Als die Polizisten mit dem Mann ins Krankenhaus fuhren, griff er die Polizisten im Streifenwagen an und beleidigte sie. Die Beamten blieben unverletzt. Gegen den 24-Jährigen wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung erstattet.

