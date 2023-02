Bibo-Tipp aus Sömmerda: Berühmte Drehorte

Laura Scherzberg über ein Buch, das sie zum Reisen und zum Ansehen guter Filme inspiriert.

Filme sind in stressigen Wochen meine liebste Ablenkung. Wenn ich Freitag- oder Samstagabend auf meiner Couch liege und einen guten Film ansehe, ist die Welt für mich für zweieinhalb Stunden in Ordnung. Oft bewundere ich neben guten Geschichten und Charakteren auch die schönen Schauplätze der Handlungen und frage mich oft, wo die Szenen gedreht wurden. Das Buch von Andrea David: „Szene für Szene die Welt entdecken“ hat mir einen wunderbaren Überblick darüber gegeben.

Andrea David hat zwei Leidenschaften: Filme und Reisen. Sie verbindet diese, indem sie als Filmtouristin und Bloggerin ihren Lieblingsfilmen und -serien auf die Spur geht und berühmte Filmschauplätze besucht. Diese führen sie von Drehorten in Berlin, wo Quentin Tarantino mit Brad Pitt „Inglourious Basterds“ gedreht hatte über Notting Hill bis hin zu dem Parkplatz, auf dem Marty McFly in „Zurück in die Zukunft“ in die Vergangenheit reiste.

Andrea Davids Markenzeichen sind Fotos, auf denen sie berühmte Filmszenen genau in die Umgebung der Drehorte hält. Beim Lesen der dazugehörigen Texte spürt man die Filmleidenschaft der Autorin. In diesen schreibt sie über Filmhintergründe, über ihre Erlebnisse an den Schauplätzen, die Adressen oder Koordinaten sowie Tipps für den eigenen Besuch dort.

Dieses Buch inspiriert sowohl zum Reisen mit offenen (Filmliebhaber-)Augen als auch zum (Wieder-) Ansehen einiger sehr guter Filme.

Laura Scherzberg ist Mitarbeiterin der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda. Die Bibliothek im Dreyse-Haus in der Weißenseer Straße 15 ist Montag, Dienstag und Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 13 Uhr und Sonntag 14 bis 17 Uhr geöffnet.