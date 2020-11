Bis Jahresende sind sieben Baustellen im Kreis Sömmerda weg

Sieben von zehn Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen im Landkreis Sömmerda werden bis Jahresende aufgehoben sein, das teilt das Landratsamt mit.

Zuerst wird Haßleben wieder befahrbar sein: Dort wurde eine Gasleitung im Bereich Lange Straße 78 bis Sandwurf 27 b neu gebaut. Die dazugehörige Straßen- und Gehwegsperrung soll zum 4. Dezember aufgehoben werden. Die Baustellenausfahrt zwischen Frohndorf und dem Bahnübergang Kölleda soll es nur noch bis zum 18. Dezember geben. Die Sanierungsarbeiten am Radweg zwischen Kindelbrück und Kannawurf sollen am 23. Dezember beendet sein. Vom 31. Dezember an werden freigegeben oder aufgehoben: die B 4 zwischen den Auffahrten Elxleben und Kühnhausen, dort gab es einen Erdfall; die Sperrung der Fahrtrichtung Erfurt in der Erfurter Straße in Gebesee samt Umleitung wegen Tiefbauarbeiten; die Baustellenausfahrten zwischen Ortsausgang Sömmerda und Anschlussstelle Sömmerda-Süd der A 71 wegen der Stromleitung zwischen Sömmerda und Vieselbach; die Verkehrsraumeinschränkung auf der Hauptstraße in Guthmannshausen wegen Arbeiten am Brückengeländer.

Bis Silvester 2021 hingegen wird der Neubau des Umspannwerkes Sömmerda-West dauern. Bis dahin bleibt die Baustellenausfahrt zwischen Ortsausgang Sömmerda und dem Abzweig der L 1054 nach Weißensee. Die Baustelle Schöpfwerk soll es bis 30. Juni 2021 geben und damit auch deren Ausfahrt in der Weißenseer Straße in Sömmerda.

Kein Ende abzusehen ist jedoch für die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke zwischen Großrudestedt und Kranichborn. Die K 12 bleibt auf drei Meter eingeengt und für Fahrzeuge mit mehr als 24 Tonnen Gesamtmasse gesperrt. Begonnen hatten diese Arbeiten am 29. Juli des vergangenen Jahres.