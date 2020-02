Bis Ostern ohne Auto

Von Aschermittwoch bis Karsamstag (26. Februar bis 11. April) laden u.a. Bus & Bahn Thüringen, die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, der Verkehrsverbund Mittelthüringen wie auch die Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV und die Stadt Sömmerda zum sogenannten Autofasten ein. Die Aktion erlebt in Thüringen ihre 10. Auflage und vereint mittlerweile 75 Partner. Die Zahl der Partner hat sich in den letzten zwei Jahren um ein drittel erhöht. Die Fastenaktion geht auf eine Initiative der Evangelischen Kirche zurück. Die Akzeptanz für die bewusste automobile Abstinenz auf Zeit hat sich seit 2011 erhöht. Tilman Wagenknecht, Geschäftsführer von Bus & Bahn Thüringen, wusste von einem „regelrechten Shitstorm“ in den Anfangsjahren – und zuletzt relativer Ruhe.

Es gehe mit der Aktion nicht darum, Verbote auszusprechen, sondern darum, einzuladen, sich auf die Angebote des Öffentlichen Personennahverkehrs einzulassen, Wege bewusst per Rad oder zu Fuß zurückzulegen oder sich das Auto mit anderen zu teilen (Carsharing).

Eine Herausforderung vor allem auf dem Land

Autofasten ist nicht einfach, gerade auf dem flachen (oder bergigen) Land nicht. Dieser Verzicht ist ein sensibles Thema. „Wir wissen, das ist mit die heftigste Sache, die man sich in der Region ausdenken kann“, sagt Wagenknecht. Was für Städter eher wenig herausfordernd ist, dafür müssen abseits der Möglichkeit des Zustiegs in dicht getaktete Straßenbahn- und Buslinien tiefe Eingriffe ins eigene Leben gewollt werden.

Offizieller Startschuss fürs Autofasten: Timan Wagenknecht, Ralf Hauboldt und Ralf-Uwe Beck am Dienstag im Rathaussitzungssaal Sömmerda. Foto: Jens König

Das sieht auch Ralf-Uwe Beck von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland so – und weist dennoch darauf hin, dass in diesem Mitmachen sich auch die Verbindung von Klima- und Lebenswandel begegne. 23 Prozent des Kohlendioxid-Ausstoßes seien Mobilitäts-generiert, erklärt er. Und: Viele der auf den privaten vier Rädern zurückgelegten Wege seien nicht länger als ein bis 5 Kilometer. Dem Auto seinen Status als „verlängertes Wohnzimmer“ zu nehmen, sei dennoch nicht einfach. „Die Stärkung des ÖPNV ist derzeit in aller Munde. Nun sollten diesen Worten Taten folgen. Die Thüringer Verkehrsunternehmen stehen bereit und laden mit ihren Angeboten dazu ein, Busse und Bahnen auszuprobieren. Wir freuen uns auf viele neue Fahrgäste!“, sagt Wagenknecht. Die Verkehrsunternehmen seien Dienstleister. „Wir machen alles, wofür wir einen öffentlichen Auftrag bekommen.“

Auftakt und erste gute Erfahrungen in Sömmerda

In Sömmerda war am Dienstag die landesweite Auftaktveranstaltung für das Autofasten in Thüringen. Im Rathaussitzungssaal war die mediale Aufmerksamkeit so groß wie seit dem Thüringentag nicht mehr.

Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) freute sich über die Anfrage an die Kreisstadt. „Wir haben hier auch ein stückweit was vorzuweisen“, betonte er. Sömmerda sei gut vorangekommen im bestreben, Kohlendioxidemissionen einzudämmen. Die Stadt habe in den letzten 12 Jahren 3 Millionen Kilowattstunden an Energie eingespart, 280 Tonnen Kohlendioxid weniger freigesetzt und 750.000 Euro an Energiekosten eingespart. Außerdem habe man in der Stadtverwaltung – gefördert durch das Land – in E-Mobilität investiert und auch eine eigene Fahrradflotte angeschafft. Auch die Bemühungen um mehr Fahrradfreundlichkeit, Sömmerda wurde in dieser Hinsicht vor zwei Jahren vom ADFC ausgezeichnet, würden fortgesetzt.

VWG will es mit dem Fastenticket noch einmal versuchen

Wolfgang Kunz, Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft (VWG) für den Öffentlichen Personennahverkehr Sömmerda, sieht in der Autofastenaktion eine hervorragende Möglichkeit, für deren Angebot zu werben. Er verwies darauf, dass die in Zusammenarbeit mit der Stadt eingerichtete Stadtlinien-Haltestelle auf dem Markt für eine um 20 Prozent bessere Auslastung gesorgt habe.

Nachdem das in den Vorjahren angebotene Fastenticket (vier Wochen zahlen, sechs Wochen fahren) kaum in Anspruch genommen worden sei, wird es in diesem Jahr einen Aktionstag in Sömmerda geben. Am 27. Februar kann die Stadtlinie 243 und alle Regionalbusse in Sömmerda sowie Schallenburg, Rohrborn, Leubingen, Wenigensömmern, Stödten, Frohndorf, Orlishausen und Tunzenhausen kostenfrei genutzt werden. Die VWG hat sich mit der Stadt dafür darauf geeinigt, dass diese die Kosten mit einem ausgehandelten Fixbetrag übernimmt.

Für 2021 kündigte Kunz an, das Fastenticket, das es aktuell in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Saale-orla und Schmalkalden-Meinigen gibt, noch einmal auflegen zu wollen. „Mal sehen, wie es dann angenommen wird“, hofft er, dass die Zeit jetzt reif ist.

Der Verkehrsverbund Mittelthüringen wirbt mit einer Abo-Aktion. Zum Autofasten wird zudem ein Mitmach-Kalender mit Verlosungsaktion angeboten.

www.autofasten-thueringen.de