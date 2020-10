„Bitte nicht unter den Tannenbaum!“

Es ist eine lange Geschichte, die sich jetzt für Großbrembacher Haus- und Grundstücksbesitzer einem Ende entgegen neigt. In nächster Zeit werden ihnen Straßenausbaubeitragsbescheide in die Briefkästen flattern. Es sind alle im Boot, es handelt sich um wiederkehrende Beiträge. Erhoben werden diese anteilig - und zwar für Maßnahmen, die im Jahr 2018 begannen und sich ins Jahr 2019 hinein erstreckten.

Die Kosten für 2018, da war Großbrembach noch eigenständige Kommune, sind beitragsrelevant, die für 2019 nicht mehr. Die Aufdröselung in die Jahresscheiben ist nunmehr erfolgt. Der Thüringer Gesetzgeber hat die Ausbaubeiträge erst ab dem 1. Januar 2019 „kassiert“, also abgeschafft. Der Buttstädter Landgemeinderat hat die „Satzung zur Festsetzung des Beitragssatzes zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Großbrembach für das Jahr 2018“ jetzt in seiner Sitzung in Eßleben beschlossen.

Das Votum fiel einstimmig aus. Das Thema war schon mehrfach in den zuständigen Ausschüssen wie auch im Gemeinderat erörtert worden. Zuletzt hatte der Großbrembacher Ortschaftsrat die Beschlussvorlage vorberaten.

Laut Landgemeinde-Bürgermeister Hendrik Blose wird der Beitragssatz in der Satzung auf 0,201 Euro pro Quadratmeter beitragspflichtiger Grundstücksfläche festgesetzt.

Ortsteilbürgermeister Rolf Vinup, im „Groß-Gemeinderat“ nicht stimm-, aber redeberechtigt, ermahnte die Gemeindeverwaltung, das Satzungsrecht zügig umzusetzen. „Macht das zeitnah, ich möchte nicht, dass den Leuten die Bescheide untern Tannenbaum gelegt werden!“, forderte er. Hendrik Blose sicherte das ausdrücklich zu. Die Vorbereitungen seien bereits getroffen. „Wir geben Gas“, versprach er.

Vinup bot an, dass man sich den Umweg über den Postweg auch gern sparen könne. Die Verteilung könne im Ortsteil selbst abgesichert werden.