Ein Teil der alten Unstrutbrücke aus Schallenburg wurde am Festplatz in Orlishausen verbaut. Der andere Teil hätte die Lossa-Brücke ersetzen können. Dazu ist es, zum Bedauern von Günter Naumann, nicht gekommen.

Frohndorf/Orlishausen. Neue Messsteganlage in Frohndorf zieht Blicke auf und so manche Frage nach sich.

Die blaue Kunststoffbrücke in Frohndorf ist nicht nur ein Blickfang. Sie wirft auch Fragen auf. So kann Leser Günter Naumann aus Orlishausen nicht verstehen, warum ein solches Bauwerk notwendig ist. Wissen will er auch, was es gekostet hat?