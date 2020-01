Im Landkreis Sömmerda ließen Unbekannte in Rudersdorf und in Ollendorf ihrer blinden Zerstörungswut freien Lauf.

Blinde Zerstörungswut im Landkreis Sömmerda

Am frühen Samstagmorgen randalierten Unbekannte in Rudersdorf. In nahezu blinder Zerstörungswut wurden im Ort von Unbekannten ein Stoppschild abgeknickt, Leitpfosten herausgerissen und Werbebanner beschädigt. Zudem verunreinigten die Täter eine Haustür mit Bier und warfen die zuvor beschädigten Sachen in einen Vorgarten. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit 800 Euro angegeben.

Ein weiterer Vorfall von blinder Zerstörungswut meldet die Polizei aus Ollendorf. Hier beschädigten in der von Mittwoch bis Samstag Unbekannte auf dem Sportplatz mehrere Trainer- und Spielerbänke am Spielfeldrand.

Der Schaden wird von der Polizei derzeit auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sömmerda unter der Telefonnummer 03634/33 60 zu melden.