Blitz und Donner sind im Himmel, wenn der Herr Jesus fotografiert

Die kleine Dörthe steht beim Gewitter am offenen Fenster. Es blitzt und donnert. „Mach das Fenster zu und komm rein!“, ruft die Mutter. Darauf Dörthe: „Warum sorgst Du dich, wenn der Herr Jesus uns fotografiert?“

Ich musste über diese Begebenheit schmunzeln. Zugleich berührte mich: Weil Dörthe sich geborgen weiß, macht sie sich keine Sorgen. Dieses kindliche Vertrauen schwindet oft mit dem Älterwerden. Ein Kind das Laufen lernt, sorgt sich nicht vor dem Hinfallen. Selbst nach einem schmerzhaften Sturz wagt es den nächsten Anlauf. Erlernen wir womöglich erst das Sorgen?

Wer immer wieder hört: „Sei vorsichtig! Gib auf Dich Acht!“, dem wird ein Stück Sorge eingepflanzt. Die Medien berichten laufend über Bedrohungen. Seit Monaten beherrscht die Corona Krise die Schlagzeilen. Sorgen treiben uns um, besonders wenn die eigene Existenz bedroht ist: Werde ich meine Arbeit durch die Krise verlieren? Werde ich wieder gesund? Hält meine Ehe einen zweiten Lockdown aus? Reicht unser Geld zum Leben?

Krisen lösen Ängste aus. „Sorgen und Befürchtungen“, so der Theologe John Ortberg, „kommen aus dem eigenen Inneren. Sorge ist die Angst, die ihre Koffer ausgepackt und sich auf einen längeren Aufenthalt eingestellt hat. Sie zieht auch nicht von sich selbst wieder aus – man muss sie rauswerfen“.

Die Sorgen rauswerfen! Darum ging es Jesus, als er sagte: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung?… Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Matthäus 6,25.32b

Jesus lenkt unseren Blick auf Gott, damit wir wie Kinder, wie Dörthe, vertrauen: Wir haben einen Vater im Himmel, der uns liebt und für uns sorgt! Vielleicht fragen Sie: „Gibt es denn Gott? Wenn ja, kümmert er sich um mein Leben?“ Ja! Das hat Jesus, der Christus, durch sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung verbürgt. Er machte seine Zuhörer darauf aufmerksam, wie viel Liebe Gottes im Detail steckt: Vögel können nicht vorsorgen, dennoch ermöglicht Gott ihnen zu überleben. Wie schön sind Feldblumen, die als Unkraut zwischen dem Getreide wachsen! Sie sind schöner gekleidet als König Salomo, der Reichtum und Luxus verkörperte.

In der Natur paaren sich Zweckmäßigkeit und Schönheit. Jesus unterstrich: Gott schuf diese Ackerblumen voller Schönheit, obwohl sie später getrocknet als Brennmaterial dienen! Wie viel mehr wird er sich um Dich und mich kümmern, weil er uns für die Ewigkeit geschaffen hat, zur Gemeinschaft mit ihm!

Beherzigen wir diesen Mehrwert unseres Lebens!

Gott sagt nicht: „Weg mit den Sorgen! Lasst mich damit in Ruhe!“ Er sucht unsere Gemeinschaft: „Her mit den Sorgen, werft sie auf mich!“

Dietrich Bonhoeffer schrieb: „In die ersten Augenblicke des neuen Tages gehören nicht eigene Pläne und Sorgen, auch nicht der Übereifer der Arbeit, sondern Gottes befreiende Gnade, Gottes segnende Nähe.“ Mich an Gott zu freuen und ihm zu vertrauen ist die beste Therapie gegen Sorgen. Mir hilft, tagsüber, kurz im Gebet innezuhalten: Was mich jetzt bewegt und umtreibt, sage ich ihm. Er ist da. Das ermutigt mich, im Vertrauen auf ihn zu entscheiden und zu handeln.

Pastor Ralf Ossa, Ev.-Freikirchliche Gemeinde Sömmerda/ Baptisten