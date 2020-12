Landkreis Sömmerda: Boxen mit Bewegungsspielen für Kinder

Die „Move it“-Boxen, die die Kreisverkehrswacht Sömmerda noch bis zum Jahresende an einige Kindereinrichtungen im Landkreis Sömmerda übergeben will, stehen schon bereit.

Die Kreisverkehrswacht Sömmerda übergibt noch bis zum Jahresende sogenannte „Move it“-Boxen an einige Kindereinrichtungen im Landkreis Sömmerda. Darüber informierte die Vorsitzende der Kreisverkehrswacht, Evelyn Dahlke.

Im Jahr 2020 konnten bedingt durch die Corona-Pandemie nur sehr wenige Veranstaltungen für Kindergärten im Rahmen des KIS-Programms (Kinder im Straßenverkehr) durchgeführt werden, berichtet sie. Alternativ konnte deshalb nur in den Kindereinrichtungen direkt mit der „Move it“-Box gearbeitet werden.

Die Bewegungsspiele aus der Box fördern die Motorik und wirken sich positiv auf den sozialen Zusammenhalt in der Kindergarten-Gruppe, die emotionale Entwicklung und die Leistung der Kinder aus, so Evelyn Dahlke. Die Kinder können konzentrierter mitarbeiten, bewegen sich lieber und es gibt dadurch weniger Unfälle und Streitigkeiten. Ungeübte Kinder profitieren besonders davon.

Weil regelmäßige motorische Förderung die Kinder beweglich und fit für die Anforderungen im Straßenverkehr macht, und außerdem gesund und selbstbewusst, freut sich Evelyn Dahlke, die zugleich Moderatorin der Kreisverkehrswacht Sömmerda ist, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Verkehrswacht einigen Kindergärten im Landkreis eine solche Box zur Verfügung stellen zu können. Damit bedacht werden die „Hardislebener Spatzen“, der „Sonnenhof“ Haßleben und das „Zwergenland“ Olbersleben.

Die Recherchen in den Übergabeunterlagen von 2007 bis heute hatten ergeben, dass die Kindergärten noch keine Box für die Übungen in der Einrichtung besitzen, so die Vorsitzende der Kreisverkehrswacht. Das Ziel sei es, in der Zukunft jede Kindereinrichtung im Landkreis damit auszustatten. „Wir wünschen den Kita-Kindern viel Freude damit“, so Dahlke. Mit Blick auf das kommende Jahr hofft sie, 2021 auch das geplante Erzieherseminar aufbauend auf die durchgeführte Schulung vom 7. Februar 2020 nachholen zu können.