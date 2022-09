Briefmarken- und Münzfreunde Weißensee feiern 65-jähriges Bestehen mit Jubiläumsmedaille

Weißensee. Der Weißenseer Münz- und Briefmarkenverein feiert sein 65-jähriges Bestehen. Der Blick in die Zukunft ist von Ungewissheit bestimmt.

Passend zu seinem 60. Geburtstag brachte der Verein Briefmarken- und Münzfreunde Weißensee eine 60-Cent-Sondermarke heraus. Mit dieser Marke konnten damals Postkarten ausreichend frankiert werden. Das ist nun bereits über fünf Jahre her. Diesmal, zum 65-jährigen Vereinsjubiläum, wäre sowas nicht mehr möglich gewesen, weiß Ralf Boddenberg, der 88-jährige Vereinsvorsitzende. Denn das kleinste Porto beträgt heute 70 Cent. So viel beansprucht das Versenden einer Postkarte. Auch von dem Gedanken, dass ein 70-Cent-Postwertzeichen zum 70. Vereinsgeburtstag wieder geeignet sein könnte, verabschiedeten sich die Sammler. Für diesen Preis dürfte dann wohl keine Briefmarke mehr vom „Gelben Riesen“ zu haben sein, resümieren die Briefmarken- und Münzfreunde.

Sieben der Briefmarken- und Münzfreunde Weißensee trafen sich im Rentnertreff zur Mitgliederversammlung. Im Bild von links: Manfred Hörning, Ralf Boddenberg, Dieter Freist, Jörg Uebensee, Horst Null, Heinz Plamper und Heinz Thiersch. Foto: Jens König

Und überhaupt sei es mit den Briefmarken in den vergangenen Jahren bergab gegangen. „Die und auch Ersttagsbriefe werden zwar noch hergestellt, deren Vielfalt ist aber gering geworden“, sagt Boddenberg. Auch seien die Motive nicht mehr interessant und die künstlerische Gestaltung habe nachgelassen. Der Barcode auf den Marken mache diese auch nicht hübscher. „Daran merkt man, dass der Brief schon lange nicht mehr das Hauptgeschäft der Deutschen Post ist. Moderne Kommunikationsmittel haben ihn und die Postkarte weitgehend verdrängt“, weiß der Vereinschef.

Auf der Medaille zu sehen ist das Renaissance-Portal der Münze der Stadt Weißensee. Es befindet sich im Saal des historischen Rathauses. Foto: Jens König

Historische Motive zieren beide Seiten der Medaille

Natürlich hat man sich Anfang des Jahres etwas Neues überlegt und, dem Anlass würdig, eine besondere Jubiläumsmedaille in limitierter Auflage geprägt. Je ein historisches städtisches Motiv Weißensees ziert Vorder- und Rückseite der Münze. Sie misst 40 Millimeter im Durchmesser. Es gibt sie sowohl in Kupfer (20 Stück) als auch in Silber. Letztere, des hohen Wertes wegen, nur auf Bestellung. Eine Feinunze Silber (31,1 Gramm) wurde pro Münze verarbeitet. „Weil ich den Entwurf für diese Sonderprägung selber gemacht habe, war das Teuerste das Schneiden der Stempel“, sagt Boddenberg. „Wir haben sie mit 65 Euro leider nicht kostendeckend abgegeben und machten ein Minusgeschäft.“

Die Feier des 65-jährigen Vereinsjubiläums wäre in die Nähe des 29. Januar gerückt. Leider hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir konnten die Veranstaltung erst im Sommer nachholen. 13 Mitglieder hat der Verein aktuell und ist aus zwei Fachgruppen hervorgegangen, die im Kulturbund der DDR organisiert waren. Angefangen hat Boddenberg in der Fachgruppe Philatelie. Danach kam die Numismatik dazu. „Viele waren damals in beiden Gruppen“, sagt er. „In unserer Jugendgruppe der Philatelisten feierten wir einst große Erfolge, haben Ausstellungen gestaltet, Preise gewonnen und waren in der DDR der Maßstab“, erinnert sich Boddenberg.

Bundesdeutsches Recht verändert Vereinsarbeit und Hobby

Elf Briefmarkenfreunde hatten sich schon vorher zusammengefunden und später den heutigen Verein ins Leben gerufen. Bei der Zusammenführung von Briefmarken- und Münzsammlern vor über 65 Jahren zählte der Verein 30 Mitglieder. Als die Wende kam, habe man sich völlig neu orientieren müssen. „Da wurde alles privat und auch für uns ganz anders“, erinnert sich Boddenberg. Die neuen Formen des Vereinsrechts der Bundesrepublik hätten die Arbeit verändert und damit auch das Hobby. Viele Weißenseeer, auch Briefmarken- und Münzsammler, sind mit der Wende weggezogen — der Arbeit wegen. Die verbliebenen Gleichgesinnten sind jetzt alle im Rentenalter. Das jüngste Mitglied ist 65 Jahre. Mit seinen 88 Jahren ist Boddenberg der Älteste im Bunde und hat von seinem Wohnort Neudietendorf den weitesten Weg nach Weißensee.

Deutsche Briefmarken sind das Spezialgebiet. Gesammelt wird querbeet — Briefmarken, Münzen, Geldscheine. Das ginge bei den meisten nahtlos ineinander über. „Briefmarkenfreunde sammeln Münzen und umgekehrt“, sagt Ralf Boddenberg. Als studierter Brückenbauer hat der in Weißensee aufgewachsene Vereinschef einen besonderen Bezug zu diesen Bauwerken und sein Beruf zum Hobby gemacht. Seine Sammelleidenschaft schließt auch sein Spezialgebiet „Brücken“ ein. „Ich sammle Geld und Münzen in diesem Kontext ebenso wie Brückenzoll, Brückengeld und Quittungen, besuche international besetzte Ausstellungen und publiziere auch international“, sagt er.

Die Finanzen sind knapp geworden. „Wir können keine großen Sprünge mehr machen. Um das Vereinsleben in Schwung zu bringen, fehlt schlicht die Kraft. Wir sitzen jetzt auf dem absterbenden Ast“, sagen sie. Zweimal im Monat treffen sie sich im für sie kostenlosen Rentnertreff Weißensee. Plaudern, tauschen Informationen aus. Das Beisammensein sei auch bei Weihnachtsfeiern und Jahresabschlussfeiern wichtig. „Die ehrenamtlichen Betreiber bewirten uns mit Kaffee und Kuchen“, berichten sie. Früher seien sehr viele Jugendliche dabei gewesen. Aber deren Interessen wären heute andere. Eine Frau ist dabei — schon seit der Jugendgruppe. Nicht aktiv — ihrem Mann zuliebe. Heute ist sie Uroma.

Als Nahziel sei in der neuen Touristinformation, wenn sie denn fertig ist, ein Bereich geplant, in dem sich der Verein mit Informationen präsentieren kann.