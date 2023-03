Büchel: Deichschau und gestutzte Kopfweiden

Büchel. Die Unstrut-Lossa präsentiert sich in einem guten Zustand. Auch Ringdeich ist in Ordnung.

Als Mitgliedsgemeinde im Gewässerunterhaltungsverband (GUV) Untere Unstrut/Helderbach war Büchel kürzlich Ziel einer Gewässer- und Dammschau, informierte Bürgermeisterin Beate Setzepfandt die Gemeinderäte in ihrer kürzlichen Sitzung. So wurde unter anderem der Ringdeich in Augenschein genommen und für gut befunden. Momentan führt die sogenannte Unstrut-Lossa, ein Nebenarm der Unstrut, mehr Wasser als sonst, ist von einem Hochwasser jedoch weit entfernt.

Der hiesige GUV trägt Verantwortung für 1300 Kilometer Fließgewässer und dazu noch für diverse als hochwassergefährdet eingestufte Bereiche. Der Gewässerunterhaltungsverband Untere Unstrut/Helderbach plant eine einheitliche Hochwasserschutzkonzeption, will die Planungen dazu unter Einbeziehung der Gemeinden in diesem Jahr beginnen, potenzielle (Überschwemmungs-)Flächen definieren und Maßnahmen dann über mehrere Jahre umsetzen. Unsere Zeitung hatte berichtet. Ein weiterer Lichtblick in Büchel: Im Auftrag des Umwelt-Landesamtes sind Kopfweiden im Umland geschnitten worden. „Gut 30 Jahre ist in diesem Bereich nichts passiert, nun wurden etliche Weiden mal wieder gestutzt“, freut sich die Bürgermeisterin.