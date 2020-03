Die Windkraft Schloßvippach GmbH & Co.KG will den Windpark in Sprötau ergänzen.

Sprötau. Windkraft Schloßvippach GmbH & Co.KG will Windpark in Sprötau ergänzen. 63 Anlieger sind an der Finanzierung beteiligt.

Eine neue Windenergieanlage in der Gemeinde Sprötau ist finanziert. An dem Projekt der Windkraft Schloßvippach GmbH & Co.KG sind Bürger beteiligt. Wie der Finanzdienstleiter ecozins informiert, haben 63 Anleger innerhalb weniger Tage insgesamt 200.000 Euro in „Windkraft Schloßvippach“ investiert.

Nach eigenen Informationen wird ein bestehender Windpark in Sprötau ergänzt. Die neue Windenergieanlage vom Typ Enercon E-103 EP2 hat eine Leistung von 2,35 Megawatt und eine Nabenhöhe von 138 Metern. Insgesamt können mit dieser Windenergieanlage bis zu 6,7 Millionen Kilowattstunden Strom produziert und somit rund 1700 Haushalte mit Energie versorgt werden. Das bedeutet eine Einsparung von etwa 4300 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr, heißt es auf der Internetplattform des Unternehmens. Mit der Planung, Genehmigung und dem Bau der Windenergieanlage ist der Projektentwickler eno energy GmbH aus Rostock beauftragt worden. Das Unternehmen könne bereits auf 20 Jahre Erfahrung zurückblicken und stehe der Windkraft Schloßvippach GmbH & Co.KG bis zur schlüsselfertigen Übergabe und Inbetriebnahme der Windkraftanlage zur Seite. Der Anlagenhersteller Enercon wird die Windenergieanlage im Auftrag der Windkraft Schloßvippach GmbH & Co. KG errichten. Für die Bauleitung wurde das Ingenieurbüro wp ingenieurbau GmbH beauftragt. 20 Anlagen stehen bereits im Windpark Dielsdorf/Sprötau Bau und Inbetriebnahme der Windenergieanlage sind lauf Projektbeschreibung für 2020 geplant. Zu lesen ist da auch, dass die zum Bau der Windenergieanlage benötigten Genehmigungen bereits vorhanden, die Grundstücke gesichert und der Netzanschlusspunkt, welcher die erzeugte Energie ins Mittelspannungsnetz einspeist, ebenfalls gesichert sind. Die Windkraft Schloßvippach GmbH & Co. KG hat an der Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilgenommen und konnte sich dadurch die gesetzlich garantierte Einspeisevergütung in Höhe von 6,24 Cent/kWh für 20 Jahre sichern. Gleichzeitig sind die vorrangige Einspeisung und Abnahme des produzierten Stroms für diesen Zeitraum gesichert. Wie Sigmar Schmidt vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft „Gramme Vippach“ informiert, handelt es sich um die erste und vertraglich zugesicherte einzige Windkraftanlage der Windkraft Schloßvippach GmbH & Co.KG in Sprötau. Dies sei mehrfach in Gemeinderatssitzungen betont worden. Wie er sagt, ist die Errichtung nicht unumstritten. Im Windpark Dielsdorf/Sprötau gibt es bereits 20 Windkraftanlagen. Im Gebiet Vogelsberg/Kleinbrembach sind bislang neun Anlagen vorhanden.