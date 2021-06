Bürgerpreis würdigt Sömmerdaer Ehrenamtliche

Landkreis. Wer rührig ehrenamtlich Tätige kennt, kann ihre Anerkennung auf den Weg bringen. Wie einfach das ist, lesen Sie hier.

Viele Menschen sind im Landkreis Sömmerda ehrenamtlich aktiv. Sie engagieren sich in ihrer Freizeit freiwillig und unentgeltlich und sind damit eine unersetzbare Bereicherung für unsere Gesellschaft. Bürgerschaftliches Engagement ist sehr vielfältig und bereichert unser Miteinander in vielen Bereichen, so zum Beispiel in Sportvereinen, im sozialen Bereich, in Chören, in der Feuerwehr, in Kunst und Kultur, im Umweltschutz oder in der Heimat- und Brauchtumspflege. Diesen Einsatz öffentlich anzuerkennen ist das Ziel des Bürgerpreises der Sparkassenstiftung Sömmerda, der in diesem Jahr bereits zum 18. Mal ausgelobt wird.

Seit 2004 wurden 93 Einzelpersonen bzw. Gruppen mit Preisgeldern von insgesamt 63.500 Euro ausgezeichnet. In den Kategorien „U21“, „Alltagshelden“ und „Lebenswerk“ können einzelne Personen, Gruppen, Vereine oder Initiativen vorgeschlagen werden, die sich in besonderer Weise bürgerschaftlich engagieren. Der Bürgerpreis ist mit insgesamt 5000 Euro dotiert und wird in einer Feierstunde am 3. Dezember 2021 übergeben. Die Bewerbungsunterlagen sind im Internet unter www.sparkassenstiftung-soemmerda.de erhältlich. Bewerbungsende ist der 31. August 2021.