Buttstädt: Breitbandausbau geht voran

In Hardisleben, Eßleben und Mannstedt sind die Bautrupps nicht zu übersehen. Immer mal wieder ragen die Absperrungen von Kleinbaustellen in die Straßen hinein, wird das Tempo für den Durchgangsverkehr deswegen gedrosselt. Auch in Buttstädt selbst geht es voran. Die baulichen Voraussetzungen für den Breitbandanschluss werden getroffen, Glasfaserkabel wird verlegt.

Termin in Teutleben abgesagt

In Eßleben waren die Arbeiten Anfang der Woche, als sich dort der Landgemeinderat traf, laut Bürgermeister Hendrik Blose schon so gut wie beendet. In Kürze soll Teutleben erschlossen werden. Dort hätte, so Blose im Tagesordnungspunkt „Anfragen und Mitteilungen“, eigentlich am Dienstag eine Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger stattfinden sollen. Diese wurde allerdings in Folge der Corona-Risikogebiet-verschärften Regelungen abgesagt. Nachgeholt werden soll sie nicht. „Wahrscheinlich sind die Arbeiten schon durch, ehe wir uns treffen könnten“, sagte Blose. Stattdessen bekommen die Teutlebener kurzfristig ein Informationsschreiben an die Hand gereicht.

Zwei Ortsteile nicht dabei

Zwei Firmen setzen das Vorhaben parallel zueinander um. Die Rhön-Montage GmbH baut die Ortsteile Buttstädt und Teutleben glasfaserseitig aus. Ellersleben, Eßleben, Guthmannshausen, Hardisleben, Kleinbrembach, Mannstedt und Olbersleben werden durch die Aytac Bau GmbH an das künftige Glasfasernetz angeschlossen. Wer aufmerksam liest: Rudersdorf und Großbrembach sind nicht erwähnt. Für diese beiden Ortsteile trafen die Förderbedingungen nicht zu. Sie galten als nicht „weißfleckig“ genug, waren schon einigermaßen erschlossen.

Julia Deubler zeigt Buttstädts Projektmaskottchen „Glasi“. Foto: Jens König

Der Ausbau soll im Dezember 2021 abgeschlossen sein und die Versorgung von bis zu 3200 Haushalten, 167 Unternehmen und 22 institutionellen Nachfragern mit bis zu 1000 Mbit/s absichern. Das war der Stand beim am 26. August 2020 u.a. von Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee mit vollzogenen symbolischen ersten Spatenstich. Im November sollen die notwendigen „Über-Land-Verlegungen“ beginnen. Ziel ist es laut Blose, auch in Guthmannshausen noch in diesem Jahr mit dem Breitbandanschluss nicht nur zu beginnen, sondern ihn auch abzuschließen.

Zahl der Interessenten steigt

Die Frage, ob sich im Zuge der Erschließungsmaßnahmen noch Interessenten für einen Anschluss nachmeldeten, bejahte Blose. Das passiere ständig, erklärte Bauamtsleiter Klaus Hannes. Er wertete das als normal. Man könne darauf flexibel reagieren. Hannes: „Die Planung lebt.“

Das Hochgeschwindigkeits-Netz verpachtet die Gemeinde nach Fertigstellung an die Vodafone GmbH. Buttstädt ist neben Weimar und Eisenach einzige Kommune in Thüringen, die für den Breitbandausbau das sogenannte Betreibermodell gewählt hat. Das heißt, sie schafft die technische Infrastruktur und verpachtet diese dann. Die Gesamtkosten für das Buttstädter Glasfaserprojekt erhöhten sich in der Jahre dauernden Vorbereitungsphase mit mehreren notwendigen europaweiten Ausschreibungen auf zuletzt schätzungsweise 10,4 Millionen Euro. Diese Zahl wurde beim Spatenstich genannt. Der Breitbandausbau wird damit etwa doppelt so teuer wie ursprünglich prognostiziert.