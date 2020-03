Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Campingplatz Weißensee: Vom Winterschlaf in die Zwangspause

Das Schild fehlt noch, aber es wird kommen, ist Wolfgang Lutz, Vorstandsvorsitzender des Thepra-Landesverbandes, überzeugt. Die Rede ist vom Campingplatz in Weißensee, der sich in Trägerschaft des Verbandes befindet. „Auch für uns gilt die Allgemeinverfügung. Der Campingplatz ist bis zum 19. April geschlossen“, erklärt er und berichtet von Touristen, die geplant hatten, ihren Urlaub schon zum traditionellen Saisonstart am 1. April in Weißensee zu verbringen und nun absagen. „Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog“

Dauercamper gebe es in Weißensee. Ob derzeit welche vor Ort sind, kann Wolfgang Lutz nicht sagen. „Das können wir nicht kontrollieren. Der Aufenthalt ist auch nicht verboten. Die Camper nutzen ihr Domizil wie ein Wochenendhaus“, erklärt er. Drei Beschäftigte sind auf dem Campingplatz im Einsatz. Noch sei keiner von ihnen in Kurzarbeit geschickt worden. „Doch wir denken darüber nach“, räumt der Vorstandsvorsitzende ein. Noch bummeln sie Überstunden ab, nehmen freiwillig Urlaub oder lassen sich Minusstunden quittieren. Letzteres sei auf dem Campingplatz, der stark vom Saisongeschäft geprägt sei, auch kein Drama. Anlage wird aus dem Winterschlaf geweckt Derzeit sind die beiden Mitarbeiter Katrin Wenk und Zsolt Juhasz vor Ort. Sie kümmern sich darum, die Anlage aus dem Winterschlaf zu wecken. Da müssen Dächer gereinigt, altes Laub eingesammelt und die Bungalows wieder fit für die Saison gemacht werden. Um Touristen künftig mehr Komfort bieten zu können, wurde in den Wintermonaten eine Entsorgungsstation für Wohnmobile geschaffen. Neu sei auch die Schrankenanlage am Eingang des Campingplatzes, die nun über einen Transponder funktioniere, informiert Wolfgang Lutz. Das Erscheinungsbild des Weißenseer Campingplatzes hatte sich im Vorjahr gravierend verändert. Rund 200 Fichten, die viele Jahre für schattige Plätze in der Anlage gesorgt hatten, mussten weichen. Grund war die Trockenheit. Die hatte dazu geführt, dass sich der Borkenkäfer rasant ausgebreitet hatte. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes hatten jede Menge zu tun. „Sie können sicher sein, dass wirklich nur die Bäume gefällt wurden, die tatsächlich betroffen waren“, sagt Wolfgang Lutz und berichtet, dass es Neupflanzungen geben wird. Neben dem Campingplatz ist auch die Bildungs- und Begegnungsstätte 3B-Weißensee auf der Runneburg geschlossen. Auch hier ist der Thepra-Landesverband der Träger. Lediglich für Spaziergänger stehe das Burgtor offen, sagt Lutz.