CDU-Politikerin kassiert für den guten Zweck

Einkaufen bei der Europaabgeordneten. Am Dienstag war das im Edeka Becker in der Marktstraße in Sömmerda möglich. Marion Walsmann, Thüringens Mitglied im EU-Parlament, nahm für eine halbe Stunde Platz an der Kasse.

„Für die Aktion ‘Kassieren für den guten Zweck’ nimmt die Edeka-Zentrale in Brüssel immer wieder Kontakt zu den Abgeordneten auf“, berichtete Julian Böcker von der Edeka-Unternehmenskommunikation. Marion Walsmann musste er nicht lange bitten. „Das ist eine tolle Aktion, um etwas Gutes zu tun“, erklärte die Politikerin. Sömmerda habe sie ganz bewusst ausgewählt. „Ich bin Abgeordnete für ganz Thüringen. Wichtig ist mir dabei, in die Fläche zu gehen, um die kleinen Städte kennenzulernen“, sagte sie. Innerstädtische Einkaufsmärkte wie der der Familie Becker liegen ihr besonders am Herzen. „Für die Geschäftsleute ist es schwer, sich gegen die Discounter und den Onlinehandel zu behaupten.“ Wichtig ist es Marion Walsmann, die selbstständigen Geschäftsleute zu unterstützen. „Sie tragen zur Vitalität einer Stadt somit zu ihrer Attraktivität bei“.

Marion Walsmann saß am Dienstag für eine halbe Stunde im Edeka-Markt Becker in Sömmerda an der Kasse. Foto: Jens König

Der Dienstagvormittag erwies sich als „umsatzstark“. Waren im Wert 439 Euro hatte Marion Walsmann innerhalb einer halben Stunde kassiert. Die Geschäftsleute Kati und Lars Becker rundeten die Summe auf 1000 Euro auf und spendeten das Geld an zwei Sömmerdaer Institutionen. Jeweils 500 Euro gingen an die Finneck-Werkstätten sowie an den Förderverein der Rothenbachschule. „Wir wollten das das Geld hier in Sömmerda bleibt. Die Stiftung macht sich für Menschen mit Handycaps stark. Nicht anders ist das bei dem Förderverein, der um jeden Euro kämpfen muss“, erklärt Kati Becker.

Bei beiden Empfängern war am Dienstag die Freude groß. Sogar konkrete Projekte gibt es schon, wie die Finanzspritze eingesetzt werden soll. So die Finneck-Werkstätten im Rahmen des Gesundheitsmanagements Matten und Sportgeräte kaufen. In der Rothenbachschule wünschen sich die Lehrer die Wiederholung eines Tanzprojektes mit dem Namen „Step by Step“ mit der Tanzschule „Opal“. „Tanzlehrerin Gabriela Slupetzki hatte das so toll mit unseren Schülern gemacht, dass sie vollkommen über sich hinaus gewachsenen sind“, berichtet Gerold Schwittay, der Vorsitzende des Fördervereins der Rothenbachschule.

Der Edeka-Markt in der Marktstraße in Sömmerda hat Tradition. Wie Kati Becker zu berichten weiß, war er bis zur Wende eine HO und dann ein Edeka. Viele Jahre habe Reinhard Becker das Unternehmen geführt. 2017 übernahmen Kati und Lars Becker die Geschäftsleitung. Lars Becker hat dafür noch einmal beruflich umgesattelt. Ursprünglich war er im Baugewerbe tätig. Kati Becker bezeichnet sich als „Quereinsteigerin“. Sie ist gelernte Mediengestalterin. Auch wenn sie durch die bauliche Situation sehr eingeschränkt seien, versuchen sie Jahr für Jahr den Markt attraktiver zu gestalten. Erst im vergangenen Jahr sei der Kassenbereich sowie die Obst- und Gemüseabteilung vollkommen umgebaut worden. In diesem Jahr soll es frischen Wind in der Getränkeabteilung geben.

Den Schritt in die Selbstständigkeit und die Übernahme des innerstädtischen Marktes haben beide nicht bereut. „Wir haben viele Stammkunden, die wir sogar mit Namen begrüßen können“, sagt Kati Becker. Beschäftigt sind im Markt insgesamt 17 Mitarbeiter.