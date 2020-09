Claudia Heber (44) aus Straußfurt macht nun auch in der Landes-CDU für die nächsten zwei Jahre das, was sie in der Kreis-CDU Sömmerda schon zwei Jahre tut: Sie kümmert sich als Beauftragte um die Mitglieder. In dieser Funktion rückt Heber, Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im Straußfurter Gemeinderat und Kreistagsmitglied, ins Präsidium der Thüringer CDU auf. Ihre Wahl am Samstag in Erfurt war ein Drahtseilakt. In einem Duell setzte sich Heber mit 51,92 Prozent (81 Ja-Stimmen) gegen Michael Hose (47,44 Prozent/74) durch. Hose ist Vorsitzender der Erfurter CDU-Stadtratsfraktion. Gewählt wurde Heber auch als Delegierte zum Bundesparteitag (57,81 Prozent/74 Stimmen). Sie leitet den Katholischen Arbeitskreis in der Thüringer CDU und wirkt in der Frauenunion mit.