Corona-Fall bei Kölledaer Fußballern

Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison hat Covid-19 ein Spiel der Kreisoberliga Erfurt-Sömmerda ausfallen lassen. Beteiligter Verein war erneut der FSV Kölleda. Doch hatte es bei der ersten Spielabsage im weiteren Umfeld von Gegner Union Erfurt einen positiven Befund gegeben, trifft es bei der Absetzung ihres Duells gegen den VfB Grün-Weiß Erfurt die Kölledaer selbst. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Anders als bei der Entwarnung im Verein des FC Union, handelt es sich in diesem Fall um einen positiven Test eines Spielers der zweiten Kölledaer Mannschaft. Ehe enge Kontaktpersonen aus dem Verein nicht negativ auf das Virus getestet werden, rollt auf dem Gelände des FSV Kölleda kein Fußball.

Der Kölledaer Kreisoberliga-Trainer Patrick Krumbholz bestätigte dies am frühen Montagabend: „Ich habe zwar einen negativen Corona-Test gemacht, aber erst kurz nachdem ich Kontakt zu einem weiteren Spieler der zweiten Mannschaft hatte. Der wiederum hatte mit dem Infizierten zuvor in einem Auto gesessen. Auf den Befund dieses zweiten Spielers kommt es vermutlich hauptsächlich an.

Wenn dieser positiv wäre, könnte hier für längere Zeit der Trainings- und Spielbetrieb unterbrochen sein.“Das Gesundheitsamt Sömmerda hat laut Krumbholz Kontaktlisten innerhalb des Vereins angefragt.

Kindergarten Orlishausen vorsorglich geschlossen