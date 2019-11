Walschleben WalschlebenEin Line-Dance-Crashkurs für Neueinsteiger und Anfänger startet am Samstag, dem 16. November, um 16 Uhr in Walschleben. Ob Jung oder Alt, jeder der Interesse und Spaß am ...

Crashkurs für Line Dancer

Ein Line-Dance-Crashkurs für Neueinsteiger und Anfänger startet am Samstag, dem 16. November, um 16 Uhr in Walschleben. Ob Jung oder Alt, jeder der Interesse und Spaß am Tanzen hat, ist an diesem Tag in der Turnhalle der Grundschule gern gesehen. Mitzubringen sind Turnschuhe, leichte Kleidung und etwas zu trinken.

Um eine Voranmeldung wird bei Brigitte Zwirnlein unter der Rufnummer 0171 3453095 gebeten. Der Erlös der Veranstaltung soll den Kindern der Grundschule Walschleben zugute kommen.

Line-Dance-Crashkurs; 16. November, 16 bis 20 Uhr in der Turnhalle in Walschleben