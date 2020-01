Damit die Feuerwehr für alle Szenarien gerüstet ist

Um genau nachvollziehen zu können, welche Freiwillige Feuerwehr welche Aufgaben, welchen Fahrzeugbestand und welche Sonderausrüstung besitzt beziehungsweise benötigt, arbeitet der Landkreis gerade an einer Stützpunktbereichskonzeption. Kreisbrandinspektor Robin Klube stellte den aktuellen Stand der Überlegungen zum Jahresende im Kreistag vor.

In die Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes sind eine Reihe von Beteiligten einbezogen. Damit alle den Anforderungen in Zukunft noch besser gerecht werden können, soll ein Brandschutzbedarfsplan erstellt werden. Betrachtet werden dabei drei Stufen, erklärte Robin Klube. Für die Stufe 1, die örtliche Gefahrenabwehr, sind die Gemeinden der Aufgabenträger. Die Einsatzkräfte müssen innerhalb von zehn Minuten vor Ort sein. Für Stufe 2 und 3, die überörtliche Gefahrenabwehr in Verantwortung des Landkreises, sind 20 beziehungsweise 30 Minuten Zeit vorgesehen.

Risiko- und Erreichbarkeitsanalyse für alle Orte

Für alle Orte im Landkreis Sömmerda sei nun eine Risikoanalyse vorgenommen worden, wobei Wirtschaftskompetenzen, Infrastruktur, Gewerbe, Gebäude und Einrichtungen eine Rolle spielten. Ebenfalls für das gesamte Kreisgebiet gab es eine Erreichbarkeitsanalyse, bei der alle möglichen Szenarien durchgespielt wurden, um auch Schwachpunkte aufzudecken.

Vier Stützpunktbereiche gibt es im Landkreis, den Bereich Ost um die Freiwilligen Feuerwehren Kölleda und Buttstädt, Süd um Sömmerda und Großrudestedt, den Bereich West um die Freiwilligen Feuerwehren Elxleben und Gebesee sowie Nord um Weißensee und Kindelbrück. Jedem Bereich ist eine Klassifizierung zugeordnet, wobei es auch Feuerwehren mit besonderen Aufgaben gibt.

Rastenberg muss für Waldbrand gerüstet sein

Rastenberg zum Beispiel muss für einen Waldbrand-Einsatz gerüstet sein, wofür es ein Fahrzeug vom Bund bekommen soll. Olbersleben hingegen hat die Bahnstrecke in der Nähe, was ebenfalls besondere Anforderungen mit sich bringt. In Vogelsberg ist eine Feuerwehrflugdrohne stationiert, Schloßvippach soll einen zusätzlichen Anhänger für die Absicherung der Autobahn erhalten. Im Bereich West gibt es besondere Aufgaben im Hochwasserschutz, im Bereich Nord wiederum wegen der Waldbrand-Gefahr.

Fahrzeugbestand mit Ersatzplan aufgelistet

In die Konzeption wird ein Fahrzeug- und Sonderausrüstungskonzept integriert, in dem der Bestand genau mit Baujahr und Ersatzplan aufgelistet ist. So kann man jederzeit nachvollziehen, wann welches Fahrzeug bzw. welches Gerät ersetzt werden muss.

Nach wie vor ein Thema ist der Aufbau eines Feuerwehrtechnischen Zentrums im Landkreis Sömmerda, betonte der Kreisbrandinspektor. Die jetzige Nutzung von entfernteren Zentren verursache Probleme, es entstünden hohe Kosten und ein hoher Aufwand – und das alles im Ehrenamt.