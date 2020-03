„Das Virus hält die Natur nicht auf“

Den Aufruf hat Carolin Leefers in Ungarisch und Rumänisch übersetzt und über die sozialen Medien geteilt. Es handelt sich um eine Petition, die befreundete Landwirte aufgesetzt haben. Gesammelt werden Unterschriften gegen das in der vergangenen Woche verhängte Einreiseverbot von Saisonkräften für die Landwirtschaft. „Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog“

Darüber hinaus hat sich die Geschäftsführerin des Erdbeerhofes Gebesee an Bund und Land gewandt und steht mit den Verbänden in engem Kontakt. Sie schlägt vor, die Einreise von Saisonarbeitskräften und Erntehelfern aus Osteuropa nach Deutschland unter Restriktionen und in einem geordneten Verfahren zu ermöglichen.

„Noch in der vergangenen Woche zeichnete sich mit der Sondergenehmigung für die Einreise eine Lösung ab. Doch gegenwärtig können wir gar nicht so schnell schauen, wie sich die Dinge ändern“, sagt sie. Als „mächtigen Seitenhieb“ beschreibt sie das nun verhängte Einreiseverbot. „Jetzt müssen wir versuchen, das Schiff auf Kurs zu halten.“

April und Mai wichtige Zeit für das Unternehmen

Zwei Monate soll das Verbot gelten. Dabei sind der April und der Mai für das Unternehmen, das erneut auf einer Fläche von 100 Hektar Erdbeeren angebaut hat und schon bald pflücken will, eine wichtige Zeit. So müssen die empfindlichen Pflanzen jetzt mit Folien gewärmt und für den Saisonstart Ende April vorbereitet werden. „Das Virus hält die Natur nicht auf. Die Erdbeerpflanzen haben sich bereits gut entwickelt. Aus den Blüten sind schon die Fruchtansätze sichtbar. Die Entwicklung geht weiter“, erklärt sie. Nicht abschätzen lasse sich derzeit, ob die Ernte eingeholt werden könne.“Ich glaube, da spreche ich aus den Herzen vieler Landwirte, die sehr in Sorge sind. Das wird eine schwierige Zeit für alle“, ist die Unternehmerin überzeugt.

Umso wichtiger seien helfende Hände. Aufrufe über die sozialen Medien und die Zeitung wurden erhört. Viele Zuschriften und Anrufe gingen ein. „Wir sind überwältigt und voller Dankbarkeit über die Hilfsbereitschaft. Die Resonanz war toll.“ Studenten hätten sich genauso gemeldet wie Menschen, die durch Corona bereits ihren Arbeitsplatz verloren hätten. Auch Anrufe von Selbstständigen, die ihre Mitarbeiter für Kurzarbeit angemeldet haben, von Gastronomiebetrieben, die für ihre Personal nach einer Lösung suchen und weiterer Firmen seien eingegangen. Jetzt gehe es darum, die Situation zu ordnen und andere Organisationsstrukturen aufzubauen und anzuwenden, erklärt die Geschäftsführerin.

Erste Helfer beim Setzen neuer Pflanzen im Einsatz

Bereits in der vergangenen Woche brachten sich die ersten Helfer beim Pflanzen neuer Erdbeeren ein. In dieser Woche werden weitere hinzukommen. Der Bedarf wird von Woche zu Woche wachsen. Wichtig sei es deshalb für Unterstützer, die sich einbringen wollen, sich rechtzeitig zu melden. Flexibel will das Unternehmen sein und sich auf Helfer, die in Teilzeit, als auch in Vollzeit arbeiten wollen, einstellen, wohl wissend, dass die Organisation viel Aufwand bedeuten wird. „Die Erdbeeren wollen täglich gepflückt werden. Um den Betrieb aufrecht zu erhalten, braucht es Beständigkeit, darauf kommt es an“, sagt Carolin Leefers.

Natürlich müssten auch bei der Arbeit in der Landwirtschaft die Corona-Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. „Allein schon durch die Weitläufigkeit auf den Feldern ist der Abstand gewährleistet. Doch die Menschen sind mittlerweile so sehr sensibilisiert, dass jeder auf sich selbst achtet und die Regeln befolgt“, kann Carolin Leefers berichten.

Helfer, die im Erdbeerhof Gebesee mit anpacken wollen, können sich unter der Rufnummer 036201 / 57990 melden.