David Heller zum Bürgermeister gewählt

David Heller ist neuer Ortschaftsbürgermeister in Guthmannshausen. Der 35-jährige Sachbearbeiter im Landratsamt Sömmerda setzte sich am Sonntag deutlich gegen den seit 2008 „regierenden“ Bernd Pekarek (64) durch. Auf Heller, bisher Pekareks Stellvertreter, entfielen 152 der abgegebenen 241 gültigen Stimmen. Pekarek holte 81 Stimmen, 8 waren ungültig. 591 Guthmannshäuser waren wahlberechtigt. Mit einer Umarmung quittierten beide Bewerber, die die Auszählung im Kulturhaus verfolgten, den Ausgang. Heller versicherte sich der weiteren Unterstützung seines Vorgängers: „Ich komme bestimmt ab und zu auf einen Kaffee vorbei!“ Bernd Pekarek sagte, er habe seinen Hut ohnehin nur noch einmal in den Ring geworfen, weil sich lange niemand für das Ehrenamt aufstellen wollte. Als sich sein Stellvertreter dann doch dazu entschied, sagte er sich: „Um so besser.“ Er freut sich nun auf den Ruhestand, als Bürgermeister und im Beruf. Im April wird er 65 und hört auch da auf. Heller, er ist auch Mitglied des Buttstädter Gemeinderats, übernimmt keine leichte Aufgabe. Als Guthmannshausen noch selbstständig war, schränkte ein Haushaltssicherungskonzept die Möglichkeiten ein, jetzt gehört es zur Gemeinde Buttstädt.

Die Wahl verlief ohne Vorkommnisse, auch die Auszählung erfolgte reibungslos. „Stimmt auffallend. Gut gemacht“, lobte Cornelia Radke die 4 Frauen und 2 Männer der Zählkommission. Nur auf den Blumen blieben sie sitzen. Es zog keines der 4 Geburtstagskinder an die Wahlurne.