Die Schüler der Klasse 6b des Gymnasiums Sömmerda übergaben Spenden an das Tierheim auf der Weißenburg.

Decken und Futter für die Tiere

Wie schon im vergangenen Jahr besuchten Schüler des Sömmerdaer Albert-Schweitzer-Gymnasiums in der Adventszeit das Tierheim auf der Weißenburg und übergaben einige Spenden. Am Freitag setzte die Klasse 6 b diese Tradition fort. Die Kursleiterin Martina Kellner und ihr Mann Andreas Kellner (Bio-Lehrer) hatten die Aktion initiiert, die eine kleine Tradition werden soll. Decken, Futter und andere nützliche Dinge wurden an das Tierheim-Team übergeben. Und natürlich erhielten die Tiere auch ein paar Streicheleinheiten.