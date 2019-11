Fahrradausleih-Station für Sömmerda geplant

Melanie Dahlke trägt die nächsten Termine in den Kalender ein. Am 14. Dezember findet in der Kreisverkehrswacht Sömmerda eine Weihnachtsfeier statt.

„Wollen wir unsere Angebote beibehalten, brauchen wir weitere Geldquellen“, weckte Evelyn Dahlke, Chefin der Kreisverkehrswacht Sömmerda, zur Mitgliederversammlung am Freitag die Neugier auf ein neues Projekt. So will die Wacht dem Fahrradtrend Rechnung tragen. Geplant ist eine Fahrradausleihe-Station. Bauliche Veränderungen sind dafür vorgesehen. Wie sie informierte, soll es einen Anbau geben. „Wir wollen den bestehenden Schulungsraum um sechs Meter verlängern. Beherbergen sollen die neuen Räume die Koordinierungsstelle sowie die Werkstatt“, sagte sie und ließ keinen Zweifel daran, dass die Ideen dafür nur so sprudeln. So ist ein Hol- und Bringservice genauso in Gespräch, wie Vereinbarungen mit Hotels und Pensionen. Auch die Fühler zu bereits bestehenden Veranstaltungen, wie die „Tour de Frömmschdt“ wolle man ausstrecken. Deutlich machte sie, dass viel Geld in die Hand genommen werden muss. Wie sie auf Nachfrage erklärte, sind 56.000 Euro für das Projekt veranschlagt. Einen Antrag auf Fördermittel wurde bei der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Sömmerda-Erfurt eingereicht. Die Daumen dafür drücken Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) sowie Gudrun Lukin von der Landesverkehrswacht Thüringen.