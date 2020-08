Der Feldhamster ist vom Aussterben bedroht. In Deutschland steht er schon lange auf der Roten Liste. Auch in Thüringen steht es schlecht um ihn.

Den Feldhamstern auf der Spur

Der Feldhamster ist offiziell in seinem gesamten Verbreitungsgebiet vom Aussterben bedroht. In Deutschland steht er schon lange auf der Roten Liste. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es auch in Thüringen sehr schlecht aussieht. Ohne die Kenntnis, wo die letzten Feldhamster vorkommen, kann das Aussterben der Art nicht verhindert werden, teilt der Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser mit.

Feldhamster sind jedoch sehr scheue und dämmerungsaktive Tiere, so dass man sie eher selten zu Gesicht bekommt. Um dennoch das Vorkommen festzustellen, werden deren Baue gesucht. Wenn man weiß, wo der kleine Nager noch vorkommt, können zusammen mit den Landwirten vor Ort gezielte Schutzmaßnahmen umgesetzt werden.

Im Projekt „Feldhamsterland“ kartieren die Projektmitarbeiter zusammen mit Freiwilligen abgeerntete Ackerflächen in Thüringen. Mitmachen kann jeder, der gerne draußen und gut zu Fuß ist. Nach einer kurzen Einweisung am vereinbarten Treffpunkt geht es direkt auf das Feld. In einer Reihe aufgestellt überquert man den Acker, um nach den typischen Baueingängen des Feldhamsters zu suchen.

Interessenten melden sich bei Anne Seeber vom Landschaftspflegeverband Südharz/Kyffhäuser unter der Rufnummer 03631 49 66 478 oder seeber@lpv-shkyf.de