Der Einzug steht kurz bevor

Es sind nur noch wenige Handgriffe nötig, bis das neue Pfarrhaus des Kirchengemeindeverbandes Kindelbrück-Weißensee Am Marktplatz 11 in Weißensee einzugsbereit ist. „Ab 1. Januar läuft der Mietvertrag, Ende Januar steht der Umzug an“, berichtet Pfarrer Markus Hille. Er freut sich auf das neue Domizil mitten in der Stadt, das ein Gemeindebüro genauso beherbergen wird, wie das Amtszimmer des Pfarrers und ein Archiv. Im zweiten Stock wurde eine Pfarrwohnung hergerichtet.

Wie beim bisherigen Domizil in der Landgräfin-Jutta-Straße in Weißensee entschied sich der Verband, ganz bewusst dafür, auch das Haus am Markt zu mieten. Geschuldet sei dieser Schritt den Entwicklungen im Pfarrbereich. „Strukturveränderungen führen auch zu einer Verdichtung der Pfarrhäuser“, sagt Hille und verweist auf die unbewohnten Pfarrhäuser in Ottenhausen und Büchel oder auf vermietete Häuser, wie in Frömmstedt oder Kannawurf.

Zum Hinterhof gehören Parkplätze und ein Garten. Foto: Jens König

Das Objekt am Markt 11 hat ein Investor von der Stadt Weißensee erworben und im Laufe des Jahres ökologisch saniert. Unterschrieben hat der Kirchengemeindeverband einen Mietvertrag für die nächsten zehn Jahre, informiert Markus Hille.

Damit ist das Pfarrhaus am Markt auch die Anlaufstelle für den Verband, der jetzt im Herbst neu gewählt wurde. Dem Gremium gehören 17 Mitglieder und 15 Stellvertreter an. Den Vorsitz hat Christoph Steube aus Ottenhausen. Er tritt die Nachfolge von Rita Mänz an, die viele Jahre die Geschicke der Weißenseer Regionalgemeinde gelenkt und geleitet und nun den Vereinigungsprozess mit der Regionalgemeine Kindelbrück mit begleitet hat. Wie Hille informiert, wird sie als Kirchenälteste weiterhin in Scherndorf aktiv sein.

Auch für den Pfarrer hat ein neuer Abschnitt begonnen. Nach drei Jahren Entsendungszeit ist er Anfang November in der St.-Peter- und Paul-Kirche on Weißensee in sein Amt als Pfarrer eingeführt worden. „Ich hatte mich auf die Stelle beworben und der Gemeindekirchenrat hat mich gewählt“, erklärt er. Die Aufgaben im Verband teilt er sich mit Pfarrer Jens Bechtloff, der eine halbe Stelle inne hat.

Die historischen Türen werden aufwendig wieder aufgearbeitet. Foto: Jens König

Markus Hille ist neben den beiden Städten Kindelbrück und Weißensee für die Orte Waltersdorf, Scherndorf, Ottenhausen, Herrnschwende/Nausiß, Günstedt, Griefstedt und Riethgen zuständig. Pfarrer Bechtloff ist Ansprechpartner für Oberbösa, Bilzingsleben, Kannawurf, Büchel und Frömmstedt. Darüber hinaus sind die beiden Gemeindepädagogen Ramona Schilling und Günter Werner sowie die Gemeindebüro-Sekretärin Evelyne Steinhäuser im Kirchengemeindeverband beschäftigt.

Im Zusammenwachsen sieht Hille die größte Aufgabe und auch Herausforderung der nächsten Zeit. Überzeugt ist er davon, dass alle von einander lernen und profitieren können.

Froh über die Entwicklung am Markt ist Weißensees Bürgermeister Matthias Schrot. Wie er sagt, gibt es für das städtische Objekt in der Landgräfin-Jutta-Straße noch keine Pläne. „Das Beste wäre ebenfalls ein Investor, der zwei bis drei Wohnungen schafft. Der Bedarf in Weißensee ist da.“ Aus dem Grund hat er als Privatperson die Fühler nach einem weiteren Sanierungsobjekt ausgestreckt.

Die Rede ist vom Marktplatz 28. Schrots Wunsch ist es, das Haus komplett zu sanieren und vier bis fünf Wohnungen herzurichten.