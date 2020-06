Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Geist der Gnade und des Gebets

Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets.“ Sacharja 12,10

Der Geist der Gnade und des Gebets. Ausgegossen über eine sehr spezifische Personengruppe, nämlich Leute, die in Jerusalem wohnen, und solche, die zur Familie Davids gehören. Es sind die, die sich zu Gott halten. Und über die wird ausgegossen der Geist der Gnade und des Gebets.

Ausgegossen wird der Geist, wie eine Flüssigkeit, und ich muss an das Wasser der Taufe denken. Da wird auch Geist ausgegossen, und das Wasser der Taufe ist dafür ein schönes und passendes Symbol. Der Geist der Gnade und des Gebets.

An anderer Stelle ist es auch der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Aber hier eben der Geist der Gnade und des Gebets. Besonderes Augenmerk legt die Losung für den heutigen Samstag auf das Gebet. Das wird deutlich, wenn man noch den Lehrtext dazu nimmt, der lautet: „Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich’s gebührt.“ Römer 8,26

Der Geist bewirkt also, das wir beten können. Wird heute überhaupt noch gebetet, ist Gebet heute noch relevant und wichtig, frage ich Christen in meinem Umfeld? Einige wenige antworten, sie würden nicht viel beten, aber die meisten sagen: klar, auf jeden Fall. Vor dem Essen, vor einer Prüfung, abends vor dem Schlafengehen mit den Kindern oder allein.

Und warum wird gebetet? Weil beten hilft. Das Gebet hilft sofort, schon in dem Moment, in dem ich bete. Es hilft mir, weil ich mir bewusst werde. Ich verändere meine Perspektive auf die Welt, indem ich bete. Außerdem kann ich etwas „loswerden“. Ich glaube, beten würde sogar helfen, wenn man nicht an Gott glaubt, einfach weil man sich Dinge noch mal klarer macht, wenn man sie „ins Gebet nimmt“.

Aber ich als gläubiger Mensch kann mein Gebet auch noch zuversichtlich an Gott richten und darauf vertrauen, dass mein Gebet bei Gott gehört wird. Das abendliche Gebet mit den Kindern ist auch ein tolles Ritual fürs Zubettbringen. Wir lassen am Abend den Tag Revue passieren und überlegen dabei, wofür wir dankbar sind und was uns noch auf dem Herzen liegt. Wir denken an die, die Sorgen haben und Hilfe brauchen, und danach können die Kinder (und auch wir Eltern) besser einschlafen. Wir legen den Tag in Gottes Hände zurück.

Beten ist also alles in allem eine wunderbare, hilfreiche und nützliche Sache. Falls Sie nicht schon regelmäßig beten, probieren Sie es doch einfach mal aus und machen ihre eigenen Erfahrungen mit dem Gebet, vielleicht mit den Kindern oder Enkeln oder auch allein.

Und falls Sie anfangs nicht so richtig wissen wie und was Sie beten sollen, dann versuchen Sie es erstmal mit dem Vaterunser! Viel Erfolg!