Der Landkreis Sömmerda feiert: Wippertusfest in Kölleda und Kirmes in Guthmannshausen

Landkreis. Auch Konzert und Seminar auf Schloss Kannawurf gehören zu den Wochenend-Angeboten.

Auch nach Männertag wird es im Landkreis nicht still, für das Wochenende sind einige Veranstaltungen vorbereitet.

Wippertusfest in Kölleda

Bis Sonntag läuft noch das Wippertusfest in Kölleda. Am Freitag, dem 19. Mai, erklingt ab 19 Uhr Livemusik mit „Strolling Bones“ im Zelt auf dem Markt, um 20 Uhr startet auf dem Markt der Laternenumzug. 22 Uhr ist Dance-House-Nacht im Rittergut. Am Samstag beginnt 10 Uhr das Markttreiben mit Vorstellung der regionalen Hoheiten, Showprogramm, offenen Museen, Streichelzoo, offener Kirche, Kletterwand, Rathausturm-Besteigung und vielem mehr. 21 Uhr spielt die Liveband „Borderline“ im Rittergut zum Partytanz auf. Trödelmarkt ab 8 Uhr im Rittergut, Festgottesdienst um 10 Uhr am Karussell auf dem Rossplatz und musikalischer Frühschoppen ab 10.30 Uhr im Rittergut sind das Sonntag-Programm. Für Speis und Trank ist an allen Tagen gesorgt.

Musikalische Lesung in Kannawurf

„Töne um Vergebung“ heißt es am Freitag, dem 19. Mai, ab 19.30 Uhr auf Schloss Kannawurf. Der Cellist Willem Schulz schrieb eine bewegende Geschichte über sein französisches Cello, das Kriegsbeute ist. Im Mai 2019 begab er sich in Nordfrankreich auf die Suche nach dem Ort und den Menschen, die mit dieser Geschichte zu tun hatten. Bei den Kindern des damaligen Besitzers des Cellos lässt er die Töne um Vergebung erklingen. Im Wechsel mit musikalischen Intermezzi auf dem Cello wird Willem Schulz die Geschichte vorlesen und anschließend mit dem Publikum diskutieren. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Kirmes in Guthmannshausen

Seit Mittwoch wird im Kulturhaus und auf dem Festplatz die Kirmes in Guthmannshausen gefeiert, organisiert vom Burschenverein. Am Freitag legen ab 21 Uhr „DJ’s in the Mix“ auf, am Samstag sind ab 10 Uhr ein Frühschoppen und ab 20 Uhr der Kirmestanz vorbereitet, Musik erklingt mit „LiveStyle“. Am Sonntag ist Familientag mit Frühschoppen und Frühstückstafel ab 9 Uhr, den Hopfentaler Blasmusikanten ab 10 Uhr, ab 11.30 Uhr Mittagessen und ab 14 Uhr Kaffeestube. Auch Kinderanimationen und ein Entenrennen gehören zum Programm.

Heilpflanzenseminar auf Schloss Kannawurf

Ein Tagesseminar zu den Heilpflanzen aus der Renaissance findet am Sonntag von 10 bis 16 Uhr in Schloss Kannawurf statt. Beate Simon führt die Teilnehmer in die Geschichte des Schlossgartens ein. Die Heilwirkung und Anwendung der Pflanzen, von denen viele auch im 2020 fertiggestellten Renaissancegarten am Schloss wachsen, wird erläutert. Unter Anleitung wird auch eine eigene Tinktur oder ein Destillat hergestellt.