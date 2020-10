Der Wald als Kapital für Rastenberg

Rastenberg. Die Stadt Rastenberg ist der mit Abstand größte kommunale Waldbesitzer im Landkreis Sömmerda. Ein Segen und eine Last.

Ostramondra hat einen Hektar Wald. Genau sind es 1,001 Hektar. Die Gemeinde kam damit 2019 in der Auflistung der Empfänger von freistaatlicher „Soforthilfe Kommunalwald“ gerade noch so auf die Liste. Insgesamt sind 26 Kommunen aus dem Landkreis Sömmerda als Waldbesitzer gelistet. Erstaunlich für die Lage im Thüringer Becken.

Allerdings ist das jeweilige Eigentum meist klein. Bis fünf Hektar außerdem für Alperstedt, Walschleben, Großrudestedt, Riethgen, Kleinmölsen, Büchel, Markvippach, Großneuhausen, bis 10 Hektar für Haßleben, Udestedt, Kindelbrück, Kleinneuhausen, Gebesee, Vogelsberg, bis 20 Hektar für Sömmerda (13,1), Witterda, Schloßvippach, Eckstedt, Riethnordhausen. Kölleda hat 44,98 Hektar zum Eigentum, Weißensee 63,61. Mehr haben nur Weißensee (63,61), Günstedt (82,5197) und Buttstädt (84,02). Und natürlich Rastenberg. Dessen 334,7034 Hektar Waldbesitz waren damals für 36.370,34 Euro Borkenkäfer- und Windbruchhilfe gut.

Die (fast) Alleinstellung als Holz- und Waldkrösus in der Region erklärt den Stellenwert, den Wald und Forst bei den Rastenbergern haben. Der Wald ist Einnahmequelle und ein Stück Identität. Zurzeit leidet beides. Der Wald ist krank, oft kein schöner Anblick. Dennoch ist er beliebter Rückzugsort. „Ich habe noch nie so viele Leute im Wald getroffen wie jetzt", sagt Monika Becker. Die Stadträtin (SPD/offene Liste) ist Chefin des Ausschusses für Soziales, Kultur, Bildung, Sport und Tourismus. Sie sieht den Wald auch als immaterielles Kapital, das in seiner Schönheit touristisch genutzt und späteren Generationen erhalten werden soll.

Der Wald bei Rastenberg ist Erholungsort und Wirtschaftsfaktor. Foto: Jens König

Als jetzt Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg) darüber informierte, dass Rastenberg über die Allianz Thüringer Becken so etwas wie ein Außenstandort der Landesgartenschau 2028 werden könnte, falls Sömmerda als deren Zentrum den Zuschlag erhalten sollte, plädierte Becker sofort dafür, die Karte „Wald“ zu spielen. Bis Ende Oktober kann Rastenberg – wie die anderen Allianz-Orte Buttstädt, Kindelbrück sowie Straußfurt – den Sömmerdaern anzeigen, was sie einbringen möchten.

Rastenberg sieht da den Wald, Roldislebens Bienen-Garten-Kirche sowie Arboretum und auch die lebendige „Offene Gärten“-Kultur als Potenzial an. Die jetzige Bewerbungsetappe ist eher unverbindlich. Jedenfalls kostet sie noch kein Geld. „Das kommt erst, falls Sömmerda in der nächsten Runde noch dabei ist", erläuterte Beatrix Winter. Dann gehe es für Rastenberg um Kosten von vielleicht 3000 Euro. Der Ausgabe müsste der Stadtrat zustimmen.

Aus den Walderlösen wird sich das eher nicht finanzieren lassen. Im Haupt- und Finanzausschuss war zuvor der Forstwirtschaftsplan 2021 für Rastenberg dem Stadtrat einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen worden. Er geht von geringeren Erlösen als in den Vorjahren aus – als Folge des Klimawandels und der Borkenkäferplage.

Sebastian Goldhorn, der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Kölleda, stellte die Zahlen vor, erläuterte, dass die „sehr hohen Erlöse der Jahre 2018 und 2019 quasi eine Vorwegnahme der Folgejahre“ gewesen seien. Jetzt müsse in den nächsten Jahren in Nachhaltigkeit und Aufforstung investiert werden. Dem Rastenberger Wald müsse Substanz zugeführt werden, betonte er. Der Plan beinhalte deshalb unter anderem auch 29.600 Euro an Förderung für eine „sehr große Aufforstungsmaßnahme“. Der Ertrag dagegen gehe bei Einnahmen von 78.500 und Ausgaben von 72.119 auf 6381 Euro zurück.

Auch die Bürgermeisterin unterstrich: „Wir dürfen den Wald nicht auslaugen.“ Schon gar nicht, wenn man mehr davon hat als andere.