Der Wolkenkratzer schwingt die Bürste

Ja, ich gebe es zu, mein Humor ist hier voll auf seine Kosten gekommen. Jede einzelne Seite brachte mich zum Schmunzeln und Kichern. Hubert Schirneck hat mit seinem Buch „Der Wolkenkratzer schwingt die Bürste“ nicht nur herrlich komischen Lesestoff für Kinder, sondern auch für deren Vorleser geschaffen. Ich hatte mir zuvor auch keinerlei Gedanken gemacht, was für schräge „Berufe“ es doch gibt. Denn haben Sie schon einmal genauer hinterfragt, was zum Beispiel ein Wolkenkratzer, ein Zitronenfalter, ein Seeräuber oder ein Mitesser den ganzen Tag beruflich zu erledigen hat? Jegliche kleine Geschichte zu den verschiedensten „Berufen“ wurde mit total lustigen Details illustriert, es gibt auf jeder Seite wirklich so viel für jedermann zu entdecken. So wurde Hubert Schirnecks witzige und anschauliche Sprache wunderbar umrahmt.

