Die Woche nach Totensonntag ist traditionell die Zeit, in der ich die Weihnachtsdekoration hervorhole und gefällig in der Wohnung verteile. Schließlich ist kommenden Sonntag der erste Advent.

Doch in diesem Jahr will sich Weihnachtsstimmung bei mir noch gar nicht einstellen. Zwar ist es angemessen kalt geworden, Kerzenschein an den immer früher beginnenden Abenden bringt durchaus Gemütlichkeit und vielerorts versuchen die Städte und andere Akteure, mit Weihnachtsbäumen und -schmuck für Atmosphäre zu sorgen. Doch das Fest liegt für mich gefühlt noch in weiter Ferne.

Anders als in anderen Jahren wird es am ersten Adventwochenende auch wenige Anregungen geben, die auf die Weihnachtszeit einstimmen. Ein paar Termine aber sind geplant. Der Weißenseer Heimatverein hat eine Tradition aufleben lassen und einen Adventskalender in Form eines Weihnachtsbaumes restauriert. Er wird Freitag auf dem Marktplatz aufgestellt. In einigen Gottesdiensten wird der Advent begrüßt, zum Beispiel am Samstag 17 Uhr in der Sömmerdaer Petrikirche. Mehrere Feuerwehren laden Kinder zur Stiefel-Abgabe für den Nikolaus ein, in Elxleben wird das geputzte Schuhwerk schon am Samstag entgegen genommen.

Und ich habe mir fest vorgenommen, dass die Weihnachtsdeko auch bei mir am Sonntag steht.