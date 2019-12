Sömmerda/Weißensee. Am 11. januar 2020 steigt in der Sporthalle am Fischhof Weißensee der 16. Systemtechnik-Cup im Hallen-Fußball.

Die Gruppen für den Systemtechnik-Cup sind ausgelost

Die Auslosung hat stattgefunden, die Gruppenzusammensetzung steht fest. In den Räumen des Hauptsponsors, der Systemtechnik GmbH Sömmerda fand am Donnerstag die traditionelle Auslosung zum 16. Systemtechnik-Cup statt.

Neben dem Geschäftsführer der Systemtechnik GmbH, Torsten Kappes, der zum ersten Mal bei einer Auslosung dabei war, waren auch Uwe Bräuer sowie der neue Präsident des FC Weißensee 03, Mario Ullmann, gekommen.

„Auch in diesem Jahr haben wir ein kleines, aber feines Turnier zusammenstellen können. Mit den Verbandsligisten VfB Sangerhausen aus Sachsen-Anhalt und dem Thüringenligisten BSV Eintracht Sondershausen konnten wir zwei Mannschaften der jeweiligen höchsten Spielklasse gewinnen, dazu kommen noch der 1. Suhler SV aus der Landesklasse/Staffel 3 und die SG An der Lache Erfurt, die in der Landesklasse Staffel 2 spielen“, erklärt Günther Habermann vom FC Weißensee 03.

Auch wieder dabei sind die Freunde aus der Bundeshauptstadt, der Weißenseer FC, die in der dortigen Landesliga um Punkte kämpfen. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von der SG Kölleda/Leubingen, dem Sieger des Sparkassen-Cups, und dem FC Weißensee 03.

Von den am Cup teilnehmenden Mannschaften waren Vertreter vom VfB Sangerhausen, der SG An der Lache Erfurt, der SG Kölleda / Leubingen und dem FC Weißensee 03 zur Auslosung gekommen. Und wie schon in den vorangegangenen Jahren war auch weder ein Nachwuchskicker am Lostopf, in diesem Jahr war das Lias Standhardt von den F-Junioren. Das ist die Gruppenaufstellung:

Gruppe Software mit VfB Sangerhausen, Weißenseer FC, 1. Suhler SV und der Sieger des Sparkassencups;

Gruppe Hardware mit BSV Eintracht Sondershausen, FC Weißensee 03, SG Kölleda/Leubingen und SG An der Lache Erfurt.

Das Turnier findet statt am 11. Januar 2020 in der Sporthalle am Fischhof. Anstoß ist um 14 Uhr.