Die kleine Elsa aus Buttstädt braucht erneut Hilfe

Buttstädt. Ganz dringend wird für das zweijährige Mädchen ein Stammzellen-Spender gesucht. Wer helfen will, kommt am 22. oder 23. Juni 2021 zur Typisierung ins Coudrayhaus nach Buttstädt.

Nachdem bei der kleinen Elsa im vergangenen Jahr ein Erwing Sarkom diagnostiziert wurde und viele Menschen helfen wollten (unsere Zeitung berichtete), erhielt die Familie des Mädchens nach Abschluss der Behandlung nun eine niederschmetternde Nachricht: Bei Elsa wurde Leukämie festgestellt.

Eine Stammzellspende ist wohl die einzige Behandlungsmöglichkeit. Vorige Woche haben die Landgemeindeverwaltung und verschiedene Institutionen versucht, eine Typisierungsaktion auf die Beine zu stellen. Doch sei das momentan nicht wirklich einfach, erklärt Julia Deubler von der Landgemeinde. Am Donnerstagnachmittag aber habe es dann endlich einen Durchbruch und die Zusage für die zeitnahe Bereitstellung von Test-Sets gegeben. Diese konnten am Montag in Dresden abgeholt werden.

Daniel Voigt, der Chef des Sömmerdaer Vereins „Run4Kids“, holte die Sets ab. Der Verein wie auch der Kreisverband Sömmerda des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) unterstützen die Aktion. „Wir haben der Familie schon einmal geholfen und Elsa als echte Kämpferin erlebt. Wir wollen nichts unversucht lassen und der Kleinen und ihrer Familie erneut helfen“, sagt Voigt. Wie er weiß, befindet sich das Mädchen derzeit im Jenaer Krankenhaus. Die Mutter sei dabei immer an ihrer Seite. Der Vater kümmere sich um die Versorgung des zweiten Kindes. Auch sie nutzen jede freie Minute, um bei Elsa zu sein.

Die Typisierung soll am Dienstag, 22. Juni, und am Mittwoch, 23. Juni, erfolgen. Gemeinsam mit dem Verein „Run4Kids“, dem ASB und freiwilligen Helfern wolle die Landgemeinde am Dienstag Typisierungswillige begrüßen und den Test per Wangenabstich durchführen. Wie Daniel Voigt berichtet, werden ausgebildete Fachleute vor Ort sein. Der ASB-Kreisverband sorge dabei für das notwendige Equipment. Getestet wird am Dienstag und Mittwoch von 16 bis 20 Uhr im Coudrayhaus Buttstädt in der Kirchstraße 2. Testwillige dürfen zwischen 17 und 55 Jahren alt sein und werden gebeten, ihren Personalausweis, einen eigenen Stift und eine Maske mitzubringen.