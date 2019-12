Unter anderem wurde in dieser Woche am Sömmerdaer Stadtring ein junger Baum gepflanzt.

Die meisten gefällten Bäume im Landkreis werden ersetzt

In den vergangenen Wochen wurden an verschiedenen Orten im Landkreis Sömmerda junge Bäume gepflanzt. Meistens sind es Ersatzpflanzungen für bereits gefällte Bäume. Im Auftrag des Landratsamtes, das für die Kreisstraßen zuständig ist, wurden im Jahr 2019 insgesamt 78 Bäume gefällt. Diese Bäume seien entweder krank oder beschädigt gewesen, so Alexander Nixdorf von der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes. Wenn solche Bäume in Straßennähe stehen, gefährden sie eventuell Autofahrer und müssen gefällt werden.

Dazu kommen 51 Bäume, die bei Stürmen oder Unwettern umgestürzt sind. Im Gegenzug wurden 110 Ginkgobäume, Ebereschen und Winterlinden an den Kreisstraßen gepflanzt, so Nixdorf. Für die Pflege der Pflanzen entlang der Landes- und Bundesstraßen im Landkreis ist das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) zuständig. In dessen Auftrag wurden in diesem Jahr 55 Alleebäume gefällt. Dazu kommen allerdings noch weitaus mehr Bäume, die nicht in genauer Zahl erfasst wurden, berichtet Ulrich Landgraf, stellvertretender Regionalleiter für den Bereich Mitte des TLBV. Sie mussten gefällt werden, weil sie zum Beispiel durch Pilzbefall, Wurzelfäule, Risse oder Absterben eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellten. Bis auf die Alleebäume müssen die Fällungen nicht ausgeglichen werden, so Landgraf. 2019 wurden bisher die Bäume ersetzt, die bereits in den vergangenen beiden Jahren gefällt wurden. Neu gepflanzt wurden unter anderem 94 Bäume entlang der B 176 zwischen Straußfurt und Wundersleben, 24 zwischen Sömmerda und Tunzenhausen, 35 an der B 85 in der Nähe von Großbrembach, 15 bei Gangloffsömmern und sechs an der Sömmerdaer Ortsumfahrung. In den vergangenen zwei Wochen wurden zwischen Tunzenhausen und Wundersleben sowie zwischen Wenigensömmern und Leubingen weit mehr als 100 Obstbäume gesetzt. Das sei der Ausgleich für die Bäume, die dem Straßenbau zwischen Wenigensömmern und Leubingen weichen mussten, der seit dem Sommer 2018 läuft. Etwa 45.000 Euro habe das TLBV in diesem Jahr für die Maßnahmen im Landkreis Sömmerda aufgebracht. Eine Ersatzpflanzung koste etwa 260 Euro, so Landgraf. Neben den Obstbäumen wurden auch Baumarten wie Vogelkirsche, Winterlinde, Spitz- und Feldahorn gepflanzt. Diese Arten seien einheimisch und dem Klima des Thüringer Beckens – relativ wenig Regen und warme Sommer – angepasst. Von einem Baumartwechsel rät ein vom Landesamt beauftragtes Sachverständigenbüro ab. Die gesamte Tierwelt, besonders die Insekten, seien an die heimischen Bäume angepasst. Anders hält es die Stadt Sömmerda. Wie eine Stadtsprecherin mitteilt, setze die Verwaltung neben den üblichen Arten wie Feldahorn, Traubeneiche und Mehlbeere vermehrt auch auf nicht einheimische Arten wie Blumenesche, Japanische Schnurbäume, Blauglockenbäume oder Gleditzien. Gepflanzt werden sie alle im Alter zwischen zehn und 15 Jahren. In diesem Alter wachsen die Bäume besonders gut an, so die Sprecherin. Dass außerhalb der Zeit gepflanzt werde, in der die Bäume aktiv wachsen, fördere das Anwachsen zusätzlich. 39 Bäume wurden im Jahr 2019 im Stadtgebiet und in den Ortsteilen gefällt. Ausgenommen davon seien die Bäume, die aufgrund der Sanierung des Freibades der Kettensäge zum Opfer fielen. 21 davon – vor allem Birken und Koniferen – fielen den trockenen Sommern der vergangenen Jahre zum Opfer, heißt es aus dem Rathaus. Alle gefällten Bäume wurden eins zu eins ersetzt.