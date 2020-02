Sömmerda. In der Außenstelle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in der Fichtestraße in Sömmerda stehen am Samstag die Türen offen

Die Viertklässler stehen im Mittelpunkt

Zum Tag der offenen Tür am 29. Februar von 9 bis 12 Uhr in der Außenstelle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in der Fichtestraße 1 in Sömmerda sollen die Viertklässler im Mittelpunkt stehen. „Das ist unsere Zielgruppe, daher wollen wir den Fokus stärker auf die Grundschüler richten“, erklärt Lissy Wittig, die stellvertretende Schulleiterin, die Idee.

Ausgedacht wurde sich dafür ein Konzept, das unter dem Thema „Anfassen-Erfassen-Begreifen“ steht. Ein Schulrundgang, bei dem Gymnasiasten die Neulinge durch die Schule führen, soll den Tag bestimmen. „Das sind Führungen tatsächlich nur für Kinder. Wir haben uns überlegt, was unsere Schule ausmacht und wollen das in kleinen Portionen vermitteln“, erklärt Lissy Wittig. „Raus mit der Sprache“ oder „Die Naturwissenschaften hautnah“ sind zwei von sechs Themenschwerpunkten des Rundganges, an dessen Ende Spuren in Form von Handabdrücken hinterlassen werden können.

Natürlich können Eltern den Rundgang begleiten. „Das müssen sie aber nicht. Sie erhalten Gelegenheit, an Gesprächsrunden mit dem Schulleiter, den Beratungslehrern, den Schulsozialpädagogen und der Schulvertretung teilzunehmen. Auch Schulanmeldungen sind an diesem Tag schon möglich. Außerdem steht das Café offen, wo bei Kaffee, Kuchen und Snacks mit dem Förderverein geplaudert oder in alten Büchern gestöbert werden kann. Darüber hinaus kann eine Modelleisenbahn bestaunt und den Schulsanitätern über die Schuler geschaut werden. Auch der Videofilm, den Schüler zum Thema Nahverkehr selbst produziert haben, wird gezeigt. Darüber hinaus wird für einen Garderobenservice und eine Kinderbetreuung gesorgt.

Aktuell besuchen 756 Schüler in 32 Klassen das Albert-Schweitzer-Gymnasium. Davon werden 450 in der Fichtestraße unterrichtet. Wie Lissy Wittig sagt, ist der Zuspruch für das Gymnasium groß. Die letzten beiden Jahren konnten jeweils fünf 5. Klassen gebildet werden.

Zum Tag der offenen Tür empfiehlt sie Eltern, die Parkplätze an der Unstruthalle zu nutzen.