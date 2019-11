Diebe sorgen in Straußfurt für beträchtlichen Schaden in Bus

Einen schlechten Scherz haben sich Diebe auf einem Betriebshof in Straußfurt erlaubt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Unbekannten in einem Bus eingedrungen, der auf dem Gelände stand. Aus dem Bus stahlen sie nicht nur zwei Fahrzeugbatterien im Wert von 500 Euro, sondern entleerten anschließend noch einen Feuerlöscher im Fahrgastraum. Damit richteten sie einen Schaden von mehr als 1000 Euro an, berichtete die Polizei.