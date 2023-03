Diebeszug in Sömmerdaer Baumarkt hat unerwartete Folgen für 33-Jährigen

Sömmerda. So ziemlich alles lief für einen 33-Jährigen in Sömmerda schief. Mehrere Strafanzeigen und ein scherzhaft endender Fluchtversuch sind die Bilanz eines Diebeszuges der eher kuriosen Art.

Am Dienstag hatte ein Diebeszug für einen 33-Jährigen in Sömmerda unerwartete Folgen. Der Mann stahl laut Polizei mehrere Farbeimer aus einem Baumarkt in der Mainzer Straße. Nachdem der Ladendetektiv ihn darauf angesprochen hatte, versuchte der polizeibekannte Mann zu flüchten. Seine Flucht war allerdings nur von kurzer Dauer, da er stürzte und sich dabei an der Schulter verletzte.

Polizisten stellten während der anschließenden Anzeigenaufnahme fest, dass auch das Fahrrad des 33-Jährigen nicht ihm gehört. Es wurde im Februar als gestohlen gemeldet. Gegen Dieb wurden mehrere Strafanzeigen erstattet.

