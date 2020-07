Ob es einen Zusammenhang zwischen allen Diebstählen in der Nacht zu Dienstag in Weißensee gibt, weiß die Polizei noch nicht. (Symbolbild)

Weißensee. In der Nacht zu Dienstag schlugen Diebe in Weißensee gleich mehrfach zu.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diebeszug in Weißensee: Mountainbike, Lautsprecherboxen und mehr gestohlen

In der Nacht zu Dienstag schlugen Diebe in Weißensee gleich mehrfach zu. In einem Gewerbegebiet stahlen sie laut Polizei ein hochwertiges Fahrrad. Es war mit einem Fahrradschloss an einem Geländer gesichert. Das mattgrüne Mountainbike der Marke Cube, Typ Stereo HPC 140 Race hat einen Wert von mehr als 4.000 Euro.

Von einer Pferdekoppel verschwanden in der gleichen Nacht vier Lautsprecherboxen im Wert von 300 Euro. Zudem drangen Unbekannte gewaltsam in drei Gartenlauben ein, verursachten dabei mehrere hundert Euro Sachschaden und stahlen Werkzeug sowie eine Batterie.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ermittelt nun die Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen