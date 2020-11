Dieses Jahr wieder auf Baumschau

Annett Kletzke freut sich schon auf den Ausflug in den Wald.

In einem Monat ist Weihnachten. Viel Zeit bleibt damit nicht mehr, sich über einen Weihnachtsbaum Gedanken zu machen. Im vergangenen Jahr war das einfach. Da sind wir mit dem Fuchsschwanz in den Vorgarten gezogen und haben bei einer Tanne kurzen Prozess gemacht. Da der Baum uns schon so lange begleitet hat, war auch ganz egal wie er aussah. Er war einfach der schönste Weihnachtsbaum, den wir je hatten.