Dörfer wollen als Region an Fördertöpfe

Zukunftswerkstätten haben am Freitag und Samstag für die Dorfregionen Hohe Schrecke Nord und Süd in Wiehe stattgefunden. Die Seminare der Dorfmoderation sind eine Etappe auf dem Weg zur Erstellung eines Gemeindlichen Entwicklungskonzeptes für die Region. Dieses wiederum soll die Chancen zur gemeinsamen Aufnahme in das Thüringer Dorferneuerungs- und Dorfentwicklungsprogramm verbessern. Zur Teilnahme aufgerufen waren für die Südregion neben Ostramondra und den Rastenberger Ortsteilen Bachra und Schafau auch die Kölledaer Ortsteile Altenbeichlingen und Beichlingen sowie Burgwenden und Großmonra. Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) zog ein positives Fazit und zeigte sich von der „sehr guten“ Resonanz überrascht. „Ich hätte nicht gedacht, dass so viele mitmachen und so viele Ideen eingebracht werden“, sagt er. Auch Zweifel, die Zusammenfassung mehrerer Orte könne zu einer Verzettelung führen, hätten sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, es habe sich herausgestellt, dass die Schnittmengen schon bei der Auflistung der Defizite sehr groß gewesen seien. „Die Probleme sind überall gleich“, so Riedel. Hauptkritikpunkte seien das praktisch nicht vorhandene gastronomische Angebot, nicht vernetzte und ungenügend ausgebaute Radwege sowie fehlende Parkplätze an Wanderwegen gewesen.

