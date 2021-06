Drei Neuinfektionen am Wochenende im Landkreis Sömmerda

Landkreis. Das Robert-Koch-Institut gibt die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis mit 21,6 an.

Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonnabend drei Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda registriert hat, hat es am Sonntag keinen neuen Corona-Fall gegeben. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus beläuft sich damit in den vergangenen 7 Tagen auf 15. Seit Beginn der Pandemie waren bzw. sind im Landkreis demnach 4150 Menschen an Corona erkrankt. 130 Personen sind bislang im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 21,6 an.

Corona-Blog: Alle Thüringer Landkreise unter Inzidenz von 100 – Voigt will bei Inzidenz unter 20 alle Auflagen streichen