Dreiste Diebe bestehlen Lkw-Fahrer in Sömmerda

Dreiste Langfinger schlugen am Dienstag in Sömmerda zu. Sie hatten das Portemonnaie und Handy eines Lkw-Fahrers gestohlen, der am Mittag im Bereich Lange Straße in Sömmerda mit dem Entladen seines Lkw beschäftigt war.

Der 57-Jährige hatte den Lkw nur für einen kurzen Moment unbeobachtet stehen gelassen. Wie die Polizei berichtete, mussten die Diebe in diesem Zeitraum durch die Beifahrertür in das Fahrzeug gelangt sein und die Sachen gestohlen haben.

Neben 20 Euro Bargeld befanden sich sämtliche Ausweise des Geschädigten in dem Portemonnaie.

